विवाह वर्षगांठ पर छाया मातम : भेड़ाघाट में फोटो खिंचाते वक्त नर्मदा में गिरी महिला, मौत, पति-बेटी के सामने खौफनाक हादसा
जबलपुर के भेड़ाघाट में विवाह वर्षगांठ पर नर्मदा नदी में फोटो खिंचवाते समय एक महिला की डूबने से मौत हो गई। यह दुखद घटना उस समय हुई जब महिला अपने पति और ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, जबलपुर। जिस दिन को यादों में संजोने के लिए दस साल की बेटी के साथ पति-पत्नी हंसते-मुस्कराते घर से निकले थे, वही दिन हमेशा के लिए एक दर्दनाक स्मृति बन गया। अपनी विवाह वर्षगांठ पर भेड़ाघाट घूमने पहुंचे आयुध निर्माणी खमरिया के एक अधिकारी की खुशहाल दुनिया कुछ पलों में उजड़ गई। भेड़ाघाट के धुआंधार जलप्रपात पर फोटो खिंचवाते समय पत्नी का पैर फिसला और वह गिरकर नर्मदा अथाह जलराशि में समा गई। बाद में उसका शव बरामद हुआ।
विजय नगर की रामेश्वरम कॉलोनी निवासी आशीष गर्ग, आयुध निर्माणी खमरिया में जूनियर वर्क्स मैनेजर हैं। शनिवार को उनकी शादी की वर्षगांठ थी। इस खास मौके को यादगार बनाने के लिए वह पत्नी स्वाति गर्ग (38) और दस साल की बेटी के साथ न्यू भेड़ाघाट पहुंचे थे। धुआंधार जलप्रपात के पास खड़े होकर सभी फोटो खिंचवा रहे थे, तभी अचानक स्वाति का पैर फिसल गया। संभलने का मौका भी नहीं मिला और वह सीधे नर्मदा नदी के उफनते प्रवाह में जा गिरीं।
तेज जलधारा में गिरते ही स्वाति कुछ ही क्षणों में आंखों से ओझल हो गईं। मौके पर मौजूद लोगों ने शोर मचाया। चीख-पुकार सुनकर स्थानीय गोताखोर तुरंत नदी में उतरे और बचाने की कोशिश की, लेकिन नर्मदा के प्रचंड प्रवाह ने हर प्रयास को नाकाम कर दिया। परिवार सदमे में वहीं खड़ा सब कुछ होता देखता रह गया।
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन रात तक कोई सुराग नहीं मिला। रविवार को तलाशी के दौरान स्वाति का शव दो किमी दूर स्वर्गद्वारी के पास बरामद हुआ। पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजन को सौंप दिया गया।
एक दिन पहले तक जो परिवार खुशियों की तस्वीरें सहेज रहा था, आज वह गहरे शोक में डूबा है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है, वहीं यह घटना एक बार फिर पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा और सतर्कता की जरूरत पर सवाल खड़े कर गई है।
