ओंकारेश्वर में बड़ा हादसा टला : ब्रह्मपुरी घाट पर 11 श्रद्धालुओं से भरी नाव पलटी, सभी सुरक्षित

डिजिटल डेस्क, इंदौर। खंडवा जिले की तीर्थनगरी ओंकारेश्वर में सोमवार को बड़ा हादसा होते-होते टल गया। ब्रह्मपुरी घाट पर श्रद्धालुओं से भरी एक नाव अचानक असंतुलित होकर नदी में लोहे के एंगल से टकरा गई और पंखे में कपड़ा फंसने के कारण पलट गई। नाव में 11 श्रद्धालु सवार थे, जिससे कुछ देर के लिए घाट पर अफरा-तफरी मच गई।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी इसी क्षेत्र में नाव के इंजन में आग लगने की घटना सामने आ चुकी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ओंकारेश्वर बांध परियोजना से समय-समय पर पानी छोड़े जाने से नदी का जलस्तर अचानक घटता-बढ़ता रहता है, जिससे घाट क्षेत्र में हमेशा खतरा बना रहता है।