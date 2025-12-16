Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ओंकारेश्वर में बड़ा हादसा टला : ब्रह्मपुरी घाट पर 11 श्रद्धालुओं से भरी नाव पलटी, सभी सुरक्षित

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 12:34 AM (IST)

    ओंकारेश्वर में ब्रह्मपुरी घाट पर श्रद्धालुओं से भरी नाव पलटने से हड़कंप मच गया। नाव में 11 श्रद्धालु सवार थे और सभी सुरक्षित हैं क्योंकि उन्होंने लाइफ ...और पढ़ें

    Hero Image

    ओंकारेश्वर में नाव पलटी, श्रद्धालुओं को बचा लिया गया।

    डिजिटल डेस्क, इंदौर। खंडवा जिले की तीर्थनगरी ओंकारेश्वर में सोमवार को बड़ा हादसा होते-होते टल गया। ब्रह्मपुरी घाट पर श्रद्धालुओं से भरी एक नाव अचानक असंतुलित होकर नदी में लोहे के एंगल से टकरा गई और पंखे में कपड़ा फंसने के कारण पलट गई। नाव में 11 श्रद्धालु सवार थे, जिससे कुछ देर के लिए घाट पर अफरा-तफरी मच गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राहत की बात यह रही कि सभी श्रद्धालु पहले से लाइफ जैकेट पहने हुए थे। नाविकों ने तत्परता दिखाते हुए तत्काल बचाव कार्य शुरू किया और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

    यह भी पढ़ें- उज्जैन दरगाह में हनुमान चालीसा पाठ पर विवाद, कमेटी ने जताई नाराजगी, कहा- चादर चढ़ाने व कव्वाली की इजाजत दी थी

    इस घटना ने एक बार फिर प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार जिन नावों का संचालन किया जा रहा था, उनकी लाइसेंस प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई थी। इसके बावजूद घाट पर नावें चल रही थीं, जिसे नगर परिषद की लापरवाही माना जा रहा है।

    उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी इसी क्षेत्र में नाव के इंजन में आग लगने की घटना सामने आ चुकी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ओंकारेश्वर बांध परियोजना से समय-समय पर पानी छोड़े जाने से नदी का जलस्तर अचानक घटता-बढ़ता रहता है, जिससे घाट क्षेत्र में हमेशा खतरा बना रहता है।

    सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन, राजस्व विभाग और होमगार्ड के जवान मौके पर पहुंचे। थाना प्रभारी एके सिंदया ने बताया कि सभी श्रद्धालु सुरक्षित हैं और मामले की जांच की जा रही है। वहीं, नाविक संघ के सचिव अरुण वर्मा ने भविष्य में ऐसे हादसों से बचने के लिए सुरक्षा इंतजाम और कड़े करने की मांग की है।