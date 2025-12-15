उज्जैन दरगाह में हनुमान चालीसा पाठ पर विवाद, कमेटी ने जताई नाराजगी, कहा- चादर चढ़ाने व कव्वाली की इजाजत दी थी
उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे मौलाना मौज की दरगाह में हनुमान चालीसा का पाठ करने का मामला सामने आया है। दरगाह कमेटी ने इस पर नाराजगी जताई है। कमेटी क ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, इंदौर। पावन नगरी उज्जैन में मोक्षदायिनी शिप्रा तट पर स्थित मौलाना मौज की दरगाह परिसर में हनुमान चालीसा पाठ करते कुछ लोगों का वीडियो सामने आया है। इसमें एक भगवाधारी व्यक्ति के साथ कुछ लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। इंटरनेट माध्यमों पर वीडियो बहुप्रसारित होने के बाद दरगाह कमेटी को इसकी जानकारी मिली।
दरगाह कमेटी खफा
दरगाह कमेटी के उपाध्यक्ष इरफान अहमद ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि कुछ लोगों ने दरगाह पर चादर चढ़ाने तथा कव्वाली की अनुमति मांगी थी। उन्हें हनुमान चालीसा पाठ करने की जानकारी नहीं है। दरअसल 12 दिसंबर को हनुमान अष्टमी पर साधु बम बम भोले ने दरगाह कमेटी से मौलाना मौज को चादर चढ़ाने की अनुमति मांगी थी।
संत ने यह भी बताया था कि कव्वाली का कार्यक्रम किया जाएगा। धार्मिक स्थल पर सभी धर्म के लोगों की आस्था होने की बात जानकर दरगाह कमेटी ने चादर चढ़ाने की अनुमति दे दी थी। संत दरगाह पर चादर चढ़ाने गए थे, उस समय तक कमेटी के लौग मौजूद थे। उनके जाने के बाद क्या हुआ, उन्हें पता नहीं है।
बहुप्रसारित वीडियो में भगवाधारी व्यक्ति के साथ बड़ी संख्या में भक्त हनुमान चालीसा का पाठ करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में हनुमान चालीस पढ़ रहे भगवाधारी व्यक्ति के पास एक मुस्लिम व्यक्ति भी बैठा दिखाई दे रहा है। यह वीडियो 12 दिसंबर का बताया जा रहा है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।