उज्जैन दरगाह में हनुमान चालीसा पाठ पर विवाद, कमेटी ने जताई नाराजगी, कहा- चादर चढ़ाने व कव्वाली की इजाजत दी थी

डिजिटल डेस्क, इंदौर। पावन नगरी उज्जैन में मोक्षदायिनी शिप्रा तट पर स्थित मौलाना मौज की दरगाह परिसर में हनुमान चालीसा पाठ करते कुछ लोगों का वीडियो सामने आया है। इसमें एक भगवाधारी व्यक्ति के साथ कुछ लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। इंटरनेट माध्यमों पर वीडियो बहुप्रसारित होने के बाद दरगाह कमेटी को इसकी जानकारी मिली।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दरगाह कमेटी खफा दरगाह कमेटी के उपाध्यक्ष इरफान अहमद ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि कुछ लोगों ने दरगाह पर चादर चढ़ाने तथा कव्वाली की अनुमति मांगी थी। उन्हें हनुमान चालीसा पाठ करने की जानकारी नहीं है। दरअसल 12 दिसंबर को हनुमान अष्टमी पर साधु बम बम भोले ने दरगाह कमेटी से मौलाना मौज को चादर चढ़ाने की अनुमति मांगी थी।

संत ने यह भी बताया था कि कव्वाली का कार्यक्रम किया जाएगा। धार्मिक स्थल पर सभी धर्म के लोगों की आस्था होने की बात जानकर दरगाह कमेटी ने चादर चढ़ाने की अनुमति दे दी थी। संत दरगाह पर चादर चढ़ाने गए थे, उस समय तक कमेटी के लौग मौजूद थे। उनके जाने के बाद क्या हुआ, उन्हें पता नहीं है।