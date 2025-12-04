Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सिवनी के सरकारी स्कूल में छात्रों से लगवाए ‘अल्लाह हू अकबर’ के नारे, मचा बवाल, प्रभारी प्राचार्य को हटाया

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 12:07 PM (IST)

    सिवनी के एक सरकारी स्कूल में गीता जयंती पर छात्रों से 'अल्लाह हू अकबर' के नारे लगवाने पर विवाद हो गया। अभिभावकों और संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया, जि ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    विहिप कार्यकर्ताओं ने प्रभारी प्राचार्य पर कार्रवाई के लिए ज्ञापन सौंपा।

    डिजिटल डेस्क, जबलपुर। सिवनी जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अरी में गीता जयंती कार्यक्रम के दौरान कथित रूप से छात्रों से 'अल्लाह हू अकबर' के नारे लगवाए जाने पर मंगलवार को माहौल तनावपूर्ण हो गया। घटना की जानकारी सामने आते ही छात्रों के अभिभावकों व स्थानीय संगठनों ने स्कूल परिसर में पहुंचकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया तथा प्रभारी प्राचार्य प्रतीक्षा मानगढ़े के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बढ़ते विवाद के बीच जिला शिक्षा पदाधिकारी ने तत्काल कदम उठाते हुए प्रभारी प्राचार्य प्रतीक्षा मानगढ़े को पद से हटाकर डीईओ कार्यालय से अटैच कर दिया। उनकी जगह वरिष्ठ शिक्षक धर्मेंद्र कुमार पटले को नया प्रभारी प्राचार्य नियुक्त किया गया है।

    यह है मामला

    घटना 1 दिसंबर की है, जब विद्यालय में गीता जयंती के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया था। बताया जाता है कि गीता पाठ के बाद प्रभारी प्राचार्य ने बच्चों से 'अल्लाह हू अकबर' के नारे लगवाए। कुछ छात्रों के विरोध जताने के बावजूद कथित तौर पर नारे जारी रहे।

    यह जानकारी अभिभावकों तक पहुंचते ही स्कूल गेट पर हंगामा शुरू हो गया। अभिभावकों के साथ विश्व हिंदू परिषद और अन्य स्थानीय संगठन भी विरोध में शामिल हुए। जिला शिक्षा अधिकारी पहुंचे तो प्रदर्शनकारियों ने उनके खिलाफ भी नारेबाजी की। कार्रवाई के आश्वासन पर प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन समाप्त किया।

    विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को अरी थाना प्रभारी, जिला शिक्षा अधिकारी व अन्य अधिकारियों को प्रभारी प्राचार्य पर कार्रवाई करने का आवेदन दिया है। जिला शिक्षा अधिकारी एसएस कुमरे ने प्रभारी प्राचार्य को अरी हायर सेकंडरी स्कूल से हटाकर डीईओ कार्यालय अटैच कर दिया है। जांच के लिए चार सदस्यीय दल बनाया गया है।

    यह भी पढ़ें- REEL का शौक बना जानलेवा... रायसेन में पुल से गिरकर युवक की दर्दनाक मौत

    प्रभारी प्राचार्य का यह तर्क

    प्रभारी प्राचार्य प्रतीक्षा मानगढ़े ने बताया कि सर्वधर्म सद्भाव के तहत उन्होंने सभी बच्चों से स्वैच्छिक रूप से नारे लगाने की बात कही थी। उनका उद्देश्य किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था। डीईओ ने वरिष्ठ शिक्षक धर्मेंद्र कुमार पटले को प्रभारी नियुक्त किया है।