Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    REEL का शौक बना जानलेवा... रायसेन में पुल से गिरकर युवक की दर्दनाक मौत

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 09:58 PM (IST)

    भोपाल के पास रायसेन में एक दुखद घटना में, एक 22 वर्षीय युवक की रील बनाने के दौरान 50 फीट ऊंचे पुल से गिरने से मौत हो गई। यह हादसा जयपुर-जबलपुर नेशनल ह ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    रील बनाते समय पुल से गिरा युवक (प्रतीकात्मक चित्र)

    डिजिटल डेस्क, भोपाल। राजधानी भोपाल से सटे रायसेन में सोशल मीडिया पर रील बनाने का शौक एक युवक की जान ले गया। जयपुर–जबलपुर नेशनल हाईवे 45 पर चिल्ली-सिलारी और नूरनगर गांव के बीच बने 50 फीट ऊंचे पुल पर मोबाइल से रील शूट करते समय युवक का अचानक संतुलन बिगड़ा और वह नीचे गिर पड़ा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ऊंचाई से गिरने के कारण उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई और सिर में गंभीर चोट लगी, जिससे वह बेसुध हो गया। उसके साथी उसे खून से लथपथ हालत में उदयपुरा के अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने चेक करने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान 22 वर्षीय मदन नूरिया के रूप में हुई है।

    गिरने की घटना मोबाइल में कैद

    पुलिस जांच में पता चला कि हादसे के समय युवक मोबाइल पर रील बना रहा था। अधिकारियों के अनुसार उसके फोन में एक क्लिप भी मिली है, जिसमें उसके पुल से गिरने का दृश्य कैद हो गया है।

    यह भी पढ़ें- रायसेन दुष्कर्म कांड के आरोपी को भेजा जेल, भोपाल में तीन मददगार भी गिरफ्तार, बच्ची को अस्पताल से मिली छुट्टी

    घटना मंगलवार शाम करीब 110 किलोमीटर दूर जिले के मुख्यालय से NH-45 पर स्थित पुल पर हुई। पुलिस के मुताबिक सूर्यास्त के समय मदन फोटो और रील बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा था, तभी यह दर्दनाक हादसा हो गया।