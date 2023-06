MP Assembly Election: मिशन एमपी पर प्रियंका गांधी, 12 जून को जबलपुर से करेंगी चुनावी अभियान की शुरुआत

जबलपुर, एजेंसी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिली ऐतिहासिक जीत के बाद अब पार्टी की नजर मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव पर है। इसी के तहत प्रियंका गांधी चुनावी कैंपेन की शुरुआत मध्य प्रदेश के जबलपुर से से करेंगी।

दरअसल, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 12 जून से मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगी। वह 12 जून को जबलपुर जिले में एक रैली को संबोधित करेंगी।

Congress general secretary Priyanka Gandhi Vadra to kickstart the poll campaigning in Madhya Pradesh from June 12. She will address a rally in Jabalpur district on the 12th.



