पति के शव के साथ घर में एक सप्ताह तक साथ रही महिला, फिर उसकी भी मौत...इंदौर में दिल दहलाने वाली घटना

    By Ravindra Soni Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 12:48 PM (IST)

    इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में एक दंपती के शव मिलने से सनसनी फैल गई। पति की मौत के बाद पत्नी एक सप्ताह तक शव के साथ घर में रही, फिर उसकी भी मौत हो ...और पढ़ें

    डिजिटल डेस्क, इंदौर। जीवनभर साथ निभाने की कसम खाई थी, लेकिन नाता बीच में ही छूट गया। पति की मौत हो गई और पत्नी शव के साथ ही एक सप्ताह तक घर में रही। फिर उसकी भी मौत हो गई। करीब 15 दिन तक दोनों के शव घर में ही पड़े रहे। क्षेत्र में दुर्गंध फैली तो लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी।

    लसूड़िया थाना क्षेत्र में गुरुवार को दंपती के शव मिलने से सनसनी फैल गई। पति का शव बिस्तर और महिला की लाश बाथरूम में पड़ी थी। आशंका है कि दोनों ने आत्महत्या की है। शव करीब 15 दिन पुराने हैं। एडिशनल डीसीपी जोन-2 अमरेंद्र सिंह के मुताबिक घटना सैटेलाइट जंक्शन की है।

    रहवासियों द्वारा थाने में सूचना दी गई थी कि दंपती करीब 15 दिन से बाहर नहीं निकले और दरवाजा अंदर से बंद है। एसआई नरेंद्र जैसवार दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे तो पूरे मकान से बदबू आ रही थी। मृतक दंपती की पहचान कन्हैयालाल बरनवाल (47 वर्ष) और स्मृति बरनवाल (42 वर्ष) के रूप में हुई है।

    स्मृति पति कन्हैयालाल के शव के साथ उसी घर में करीब सात दिन तक रही। बाद में उसकी भी मौत हो गई। लसूड़िया थाना प्रभारी तारेश कुमार सोनी ने बताया कि दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौत के वास्तविक कारणों का राजफाश रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा।

    पति-पत्नी पड़ोसियों से नहीं करते थे ज्यादा मेल-मुलाकात

    पड़ोसी राजबहादुर यादव के मुताबिक कन्हैयालाल मूलतः उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के रहने वाले थे। वे पीथमपुर के फार्मा सेक्टर में नौकरी करते थे। बाद में नौकरी छोड़ दी थी। उन्होंने वर्ष 2016 में मकान बनाया था, जिसमें पति-पत्नी ही रहते थे। उनके घर कभी रिश्तेदारों को भी नहीं देखा। लकवाग्रस्त होने के बाद कन्हैयालाल बाहर नहीं निकलते थे। स्मृति भी किराना और सब्जी लेने ही बाहर आती थीं।

    सूत्रों के अनुसार प्राथमिक जांच में सामने आया है कि कन्हैयालाल की मौत करीब 15 दिन पहले हो गई थी, जबकि स्मृति की मौत तीन-चार दिन पहले ही हुई है। कन्हैयालाल का शव काला पड़ गया था। इससे लगता है कि महिला अपने पति के मृत शरीर के साथ एक सप्ताह तक रही।

    कन्हैयालाल का शव मकान की पहली मंजिल में बिस्तर पर और स्मृति का शव बाथरूम से बरामद हुआ है। बाथरूम अंदर से बंद था। वह बैठी हुई अवस्था में थी और सिर दीवार से टिका था। पूछताछ में पता चला कि उसने 23 नवंबर को दूधवाले से दूध देना बंद करने को कहा था।