Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उज्जैन स्टेशन पर गश खाकर गिरा यात्री, पूर्व पहलवान ने दिया CPR, अस्पताल में मौत, महाकाल दर्शन को आया था

    By Ravindra Soni Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 04:31 PM (IST)

    छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले से महाकालेश्वर मंदिर दर्शन के लिए उज्जैन आए एक श्रद्धालु की रेलवे स्टेशन पर तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। रेलवे के मुख्य टिकट ...और पढ़ें

    Hero Image

    स्टेशन पर सीपीआर देकर यात्री को बचाने की कोशिश की गई, साथी उसे ट्रॉली पर लादकर ले गए (वीडियो ग्रैब)

    डिजिटल डेस्क, इंदौर। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले से महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए उज्जैन आए एक श्रद्धालु की रेलवे स्टेशन पर तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। ट्रेन पकड़ने के दौरान वह प्लेटफॉर्म पर गश खाकर गिर पड़ा। मौके पर मौजूद पूर्व अंतरराष्ट्रीय पहलवान और रेलवे के मुख्य टिकट निरीक्षक कृपाशंकर पटेल ने तत्काल CPR देकर उसकी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन इलाज में देरी के कारण अस्पताल में उसकी मौत हो गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान 45 वर्षीय संजू पुत्र रामानंद रजवाड़े निवासी पूंजनगर, थाना जयनगर, जिला सूरजपुर (छत्तीसगढ़) के रूप में हुई है। वह रविवार को अपने चचेरे भाई गोवर्धन रजवाड़े और दोस्तों के साथ उज्जैन आया था। महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के बाद सभी लोग नर्मदा एक्सप्रेस से अनूपपुर लौटने के लिए उज्जैन रेलवे स्टेशन पहुंचे थे।

    यह भी पढ़ें- धार में सासंद खेल महोत्सव के दौरान हंगामा, नकद इनाम न मिलने पर भड़के खिलाड़ी, मंच पर उतारी टी-शर्ट, ट्राफी लेने से इन्कार

    शाम करीब 5:30 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर ट्रेन के पहुंचते ही संजू जनरल कोच की ओर दौड़ने लगा। इसी दौरान वह अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। उसकी नब्ज बेहद कमजोर थी। मौके पर तैनात मुख्य टिकट निरीक्षक और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित पूर्व पहलवान कृपाशंकर पटेल ने बिना समय गंवाए CPR देना शुरू किया। कुछ ही देर में यात्री की हालत में सुधार दिखा और उसकी पल्स सामान्य होने लगी।

    घटना की सूचना तत्काल CMI कंट्रोल रतलाम को दी गई और डॉक्टर भेजने का अनुरोध किया गया, लेकिन डॉक्टर के पहुंचने में देरी हो गई। इस बीच संजू के साथी उसे चरक अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया।

    रेलवे अधिकारियों ने बताया कि भारतीय रेलवे अपने फ्रंटलाइन कर्मचारियों को CPR और प्राथमिक उपचार का नियमित प्रशिक्षण देता है, ताकि आपात स्थिति में यात्रियों की जान बचाई जा सके। इस घटना में भी समय पर CPR मिलने से यात्री को कुछ समय के लिए राहत मिली, लेकिन दुर्भाग्यवश उसे बचाया नहीं जा सका।