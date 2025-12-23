उज्जैन स्टेशन पर गश खाकर गिरा यात्री, पूर्व पहलवान ने दिया CPR, अस्पताल में मौत, महाकाल दर्शन को आया था

डिजिटल डेस्क, इंदौर। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले से महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए उज्जैन आए एक श्रद्धालु की रेलवे स्टेशन पर तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। ट्रेन पकड़ने के दौरान वह प्लेटफॉर्म पर गश खाकर गिर पड़ा। मौके पर मौजूद पूर्व अंतरराष्ट्रीय पहलवान और रेलवे के मुख्य टिकट निरीक्षक कृपाशंकर पटेल ने तत्काल CPR देकर उसकी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन इलाज में देरी के कारण अस्पताल में उसकी मौत हो गई।

पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान 45 वर्षीय संजू पुत्र रामानंद रजवाड़े निवासी पूंजनगर, थाना जयनगर, जिला सूरजपुर (छत्तीसगढ़) के रूप में हुई है। वह रविवार को अपने चचेरे भाई गोवर्धन रजवाड़े और दोस्तों के साथ उज्जैन आया था। महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के बाद सभी लोग नर्मदा एक्सप्रेस से अनूपपुर लौटने के लिए उज्जैन रेलवे स्टेशन पहुंचे थे।

घटना की सूचना तत्काल CMI कंट्रोल रतलाम को दी गई और डॉक्टर भेजने का अनुरोध किया गया, लेकिन डॉक्टर के पहुंचने में देरी हो गई। इस बीच संजू के साथी उसे चरक अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया।