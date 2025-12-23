धार में सासंद खेल महोत्सव के दौरान हंगामा, नकद इनाम न मिलने पर भड़के खिलाड़ी, मंच पर उतारी टी-शर्ट, ट्राफी लेने से इन्कार
डिजिटल डेस्क, इंदौर। धार के उदय रंजन मैदान में आयोजित सांसद खेल महोत्सव उस समय विवादों में घिर गया, जब नकद पुरस्कार न मिलने से नाराज खिलाड़ियों ने मंच पर ही विरोध शुरू कर दिया। रविवार को कार्यक्रम के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि राज्यसभा सदस्य व भाजपा प्रदेश महामंत्री डॉ. सुमेर सिंह सोलंकी और केंद्रीय राज्यमंत्री व सांसद सावित्री ठाकुर विजेता खिलाड़ियों को ट्राफी देकर सम्मानित कर रही थीं।
सम्मान समारोह के दौरान कुछ युवा खिलाड़ियों ने आपत्ति जताते हुए मंच पर ही विरोध दर्ज कराया। खिलाड़ियों का आरोप था कि अन्य जिलों में सांसद खेल महोत्सव के तहत विजेताओं को नकद इनाम दिया जा रहा है, जबकि धार में केवल ट्राफी देकर औपचारिकता पूरी की गई।
नाराज खिलाड़ियों ने कहा कि सिर्फ ट्राफी और मेडल से उनका भविष्य नहीं बन सकता। खेलों में आगे बढ़ने और बेहतर तैयारी के लिए आर्थिक सहयोग जरूरी है, जिसे यहां नजरअंदाज किया गया। विरोध के दौरान कुछ खिलाड़ियों ने मंच पर पहुंचकर अपनी टी-शर्ट उतार दी, ट्राफी लेने से इंकार कर दिया और ट्राफी मंच पर ही रखकर नीचे उतर गए।
इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो मौके पर मौजूद लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ खिलाड़ी सांसद को नकद राशि देने के लिए वहीं चंदा इकट्ठा करते नजर आ रहे हैं। खिलाड़ियों का आरोप है कि जब सांसद स्वयं नकद पुरस्कार नहीं दे सकतीं, तो वे आपस में चंदा जुटाकर राशि देने को मजबूर हैं।
कतिपय संगठन से जुड़े लोगों द्वारा हमें बदनाम करने का प्रयास किया गया है। खेल महोत्सव के तहत मेडल, ट्राफी व प्रमाण-पत्र वितरित किए जाते हैं। कुछ लोग अन्य संगठन के थे, जो खिलाड़ी के वेश में आ गए थे। इन्होंने सुनियोजित ठग से वीडियो बनाया। पुरस्कार में नकद राशि नहीं थी। सिर्फ मेडल, ट्राफी व प्रमाण-पत्र था, जो आठ हजार खिलाड़ियों को वितरित किए गए। नकद राशि का कोई प्रविधान नहीं है।
- सावित्री ठाकुर, केंद्रीय राज्यमंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग।
