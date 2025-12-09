उज्जैन में सुहागरात की सुबह ही गहने समेटकर भागी ‘लुटेरी दुल्हन’, 1.40 लाख रुपये देकर की थी शादी
उज्जैन में एक युवक के लिए सुहागरात कड़वा अनुभव लेकर आई जब उसकी दुल्हन, जिससे उसने 1.40 लाख रुपये देकर शादी की थी, गहने और नकदी लेकर फरार हो गई। पिपलोद ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, इंदौर| प्यार और शादी के सपने देखने वाले एक युवक के लिए सुहागरात कड़वा झटका बनकर आई। 1.40 लाख रुपये देकर तय हुई शादी, कोर्ट मैरिज और सुहागरात की रात के बाद जब दूल्हा सुबह उठा… तो दुल्हन मानवी गहने व नकदी लेकर फरार हो चुकी थी।
पिपलोदा खुर्द निवासी जितेंद्र, जिसकी काफी समय से शादी नहीं हो पा रही थी, रिश्ते की तलाश में भटक रहा था। तभी उसकी मुलाकात अपने ही गांव के राजू खान से हुई। राजू ने राजस्थान के झालावाड़ की एक युवती (जिसने अपना नाम मानवी बताया) से 1.40 लाख रुपये लेकर शादी तय करवाई।
कोर्ट में शादी… और उसी रात बड़ा धोखा
जितेंद्र और मानवी की 13 अक्टूबर को उज्जैन कोर्ट में शादी हुई। देर रात होने के चलते दोनों आनंद नगर स्थित जितेंद्र के भाई के घर रुके। लेकिन सुहागरात की सुबह दूल्हे के पैरों तले जमीन खिसक गई। दुल्हन शादी के जेवर व नकदी समेटकर चंपत हो चुकी थी।
यह भी पढ़ें- खंडवा के सिहाड़ा गांव को बताया था वक्फ बोर्ड की संपत्ति, स्टेट ट्रिब्यूनल ने खारिज किया दावा, अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर
दूल्हे ने की तलाश, ‘बिचौलिये ने झाड़ा पल्ला
कई दिनों तक जितेंद्र ने इधर-उधर तलाश की, लेकिन मानवी का कोई सुराग नहीं मिला। जब उसने शादी कराने वाले राजू से जवाब मांगा, तो राजू ने भी पल्ला झाड़ लिया और युवती के बारे में ज्यादा जानकारी होने से इंकार कर दिया।
पुलिस जांच में जुटी
मामले की शिकायत नानाखेड़ा थाना पुलिस को दे दी गई है। थाना प्रभारी नरेंद्र यादव ने बताया कि शिकायत प्राप्त हुई है और जांच की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।