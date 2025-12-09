Language
    उज्जैन में सुहागरात की सुबह ही गहने समेटकर भागी ‘लुटेरी दुल्हन’, 1.40 लाख रुपये देकर की थी शादी

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 02:10 PM (IST)

    उज्जैन में एक युवक के लिए सुहागरात कड़वा अनुभव लेकर आई जब उसकी दुल्हन, जिससे उसने 1.40 लाख रुपये देकर शादी की थी, गहने और नकदी लेकर फरार हो गई। पिपलोद ...और पढ़ें

    Hero Image

    लुटेरी दुल्हन जेवर लेकर फरार (प्रतीकात्मक चित्र)

    डिजिटल डेस्क, इंदौर| प्यार और शादी के सपने देखने वाले एक युवक के लिए सुहागरात कड़वा झटका बनकर आई। 1.40 लाख रुपये देकर तय हुई शादी, कोर्ट मैरिज और सुहागरात की रात के बाद जब दूल्हा सुबह उठा… तो दुल्हन मानवी गहने व नकदी लेकर फरार हो चुकी थी।

    पिपलोदा खुर्द निवासी जितेंद्र, जिसकी काफी समय से शादी नहीं हो पा रही थी, रिश्ते की तलाश में भटक रहा था। तभी उसकी मुलाकात अपने ही गांव के राजू खान से हुई। राजू ने राजस्थान के झालावाड़ की एक युवती (जिसने अपना नाम मानवी बताया) से 1.40 लाख रुपये लेकर शादी तय करवाई।

    कोर्ट में शादी… और उसी रात बड़ा धोखा

    जितेंद्र और मानवी की 13 अक्टूबर को उज्जैन कोर्ट में शादी हुई। देर रात होने के चलते दोनों आनंद नगर स्थित जितेंद्र के भाई के घर रुके। लेकिन सुहागरात की सुबह दूल्हे के पैरों तले जमीन खिसक गई। दुल्हन शादी के जेवर व नकदी समेटकर चंपत हो चुकी थी।

    दूल्हे ने की तलाश, ‘बिचौलिये ने झाड़ा पल्ला

    कई दिनों तक जितेंद्र ने इधर-उधर तलाश की, लेकिन मानवी का कोई सुराग नहीं मिला। जब उसने शादी कराने वाले राजू से जवाब मांगा, तो राजू ने भी पल्ला झाड़ लिया और युवती के बारे में ज्यादा जानकारी होने से इंकार कर दिया।

    पुलिस जांच में जुटी

    मामले की शिकायत नानाखेड़ा थाना पुलिस को दे दी गई है। थाना प्रभारी नरेंद्र यादव ने बताया कि शिकायत प्राप्त हुई है और जांच की जा रही है।