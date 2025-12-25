उज्जैन में नाबालिग से ऑटो चालक ने की छेड़छाड़, मचा बवाल, मोबाइल में मिले 20 से अधिक आपत्तिजनक वीडियो

डिजिटल डेस्क, इंदौर। उज्जैन में महिदपुर रोड क्षेत्र में बुधवार शाम को उस वक्त हालात तनावपूर्ण हो गए, जब एक ऑटो चालक पर नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का आरोप सामने आया। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों और संगठनों में आक्रोश फैल गया। आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया, जिसके बाद जांच में उसके मोबाइल फोन से क्षेत्र की 20 से अधिक महिलाओं के आपत्तिजनक वीडियो मिलने का मामला उजागर हुआ।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस के मुताबिक, आरोपी ऑटो चालक जुबेर मंसूरी बच्चों को कोचिंग लाने-ले जाने का काम करता था। इसी दौरान उस पर नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोप लगा। घटना के बाद लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए और महिदपुर रोड पर जाम लगा दिया गया।

जांच में मोबाइल से आपत्तिजनक वीडियो बरामद पुलिस जांच में आरोपी के मोबाइल फोन से 20 से अधिक महिलाओं के वीडियो मिलने की जानकारी सामने आई है, जिनमें महिदपुर और आसपास के क्षेत्रों की महिलाएं शामिल बताई जा रही हैं। इस खुलासे के बाद प्रदर्शन और उग्र हो गया। आरोपित के खिलाफ सख्त कार्रवाई, जुलूस निकालने और अन्य मांगों को लेकर विरोध तेज हो गया। इस दौरान कुछ स्थानों पर तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं भी हुईं।

पुलिस बल तैनात, स्थिति नियंत्रण में बढ़ते तनाव को देखते हुए क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पुलिस ने स्थिति संभाली और आरोपी को सुरक्षित थाने ले जाया गया। मामले में विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है।