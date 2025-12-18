इंदौर: घर में मिले पति-पत्नी के शव, फैली दुर्गंध, पुलिस जांच जारी

डिजिटल डेस्क, इंदौर। इंदौर शहर में लसूड़िया थाना क्षेत्र के सैटेलाइट जंक्शन में गुरुवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां 15 दिन से बंद पड़े एक मकान में पति-पत्नी के क्षत-विक्षत शव मिले हैं। पति बिस्तर पर और महिला बाथरूम में पड़ी थी। दोनों के शव पूरी तरह से सड़ चुके थे। उनसे बदबू आ रही थी। पुलिस को आत्महत्या की आशंका है।

