MP के रतलाम में कुरान शरीफ जलाने की घटना, धार्मिक भावनाएं आहत होने पर महिला के खिलाफ FIR दर्ज

    By Ravindra Soni Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 04:19 PM (IST)

    रतलाम जिले के जावरा में हुसैन टेकरी क्षेत्र में एक महिला द्वारा कुरान शरीफ जलाने की घटना सामने आई है। पुलिस ने धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में मह ...और पढ़ें

    पवित्र ग्रंथ को जलाया (प्रतीकात्मक चित्र)

    डिजिटल डेस्क, इंदौर। प्रदेश के रतलाम जिले के जावरा स्थित हुसैन टेकरी क्षेत्र में एक महिला द्वारा कुरान शरीफ जलाने की गंभीर घटना सामने आई है। इस मामले में जावरा औद्योगिक थाना पुलिस ने धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में हुसैन टेकरी निवासी महिला अतिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, आरोपी महिला की तलाश की जा रही है।

    थाना प्रभारी विक्रमसिंह चौहान ने बताया कि घटना को लेकर शिकायत प्राप्त होने के बाद संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है।

    जेल रोड निवासी साहिल पुत्र शकील हुसैन ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह पिछले करीब छह माह से हजरत ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर एसोसिएशन मध्यप्रदेश में सचिव के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने बताया कि गुरुवार दोपहर करीब 2:15 बजे समिति के अध्यक्ष मोहम्मद युसुफ ने उन्हें फोन कर सूचना दी कि हुसैन टेकरी क्षेत्र में अजा खाना जेहरा के पीछे एक महिला द्वारा कुरान शरीफ ग्रंथ जलाया गया है।

    सूचना मिलने पर साहिल मौके पर पहुंचे। वहां अजा खाना जेहरा के खादिम अनवर अली ने बताया कि वे दोपहर करीब 11:30 बजे खिदमत कर रहे थे, तभी पीछे से धुआं उठता दिखाई दिया। मौके पर पहुंचने पर देखा कि हुसैन टेकरी निवासी महिला अतिया कुरान शरीफ को जला रही थी। अनवर अली ने तुरंत पानी डालकर आग बुझाई, लेकिन आरोपी महिला जला हुआ कुरान शरीफ लेकर वहां से फरार हो गई।

    इसके बाद समाजजनों को घटना की जानकारी दी गई। साहिल ने सीरत कमेटी जावरा के सदर मोहम्मद साबिर, युसुफ पुत्र मोहम्मद उमर अंसारी सहित अन्य लोगों के साथ रात करीब 10 बजे जावरा औद्योगिक थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई।

    पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में सतर्कता बरती जा रही है।