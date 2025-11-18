ओंकारेश्वर में लोगों के विरोध के समक्ष झुका प्रशासन, ममलेश्वर प्रोजेक्ट निरस्त

डिजिटल डेस्क, इंदौर। प्रदेश के खंडवा जिले की तीर्थनगरी ओंकारेश्वर के ब्रह्मपुरी में ममलेश्वर महालोक बनाने के लिए प्रस्तावित जगह को लेकर लोगों के व्यापक आक्रोश और विरोध के चलते आखिरकार प्रशासन को घुटने टेकने पड़े।

प्रभावित लोगों द्वारा तीन दिन ओंकारेश्वर बंद रखने से श्रद्धालुओं को हो रही परेशानी को देखते हुए मंगलवार को अधिकारियों ने ओंकारेश्वर पहुंचकर आंदोलनकारियो और प्रभावितों से चर्चा की।

अपर कलेक्टर काशीराम बड़ोले ने प्रदर्शनकारियों से ममलेश्वर लोक के स्थान पर पुनर्विचार का आश्वासन दिया लेकिन प्रभावित लिखित में देने की मांग पर अड़ गए। अंततः जिला प्रशासन की ओर से ममलेश्वर लोक के लिए प्रस्तावित ब्रह्मपुरी की बजाय अन्य स्थान पर आम लोगों से चर्चा कर जगह तय करने की बात कही गई।