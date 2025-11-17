ममलेश्वर लोक का विरोध, ओंकारेश्वर में दुकानें, होटल,आटो रिक्शा का संचालन ठप

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ओंकारेश्वर तीर्थ में प्रस्तावित ममलेश्वर लोक के लिए ब्रह्मपुरी में प्रस्तावित स्थान को लेकर विरोध अब आंदोलन का रूप ले चुका है। स्थानीय लोगों द्वारा दुकान और कारोबार बंद रखकर विरोध जताया जा रहा है। सोमवार सुबह से ब्रह्मपुरी सहित विभिन्न क्षेत्रों में दुकानें और होटल नहीं खुले। ऑटो रिक्शा का संचालन भी ठप रहा। लोगों ने तीन दिनों के ऐच्छिक बंद की अपील की है। इससे यहां आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ेगा।

बता दें कि प्रशासन ने श्रीमहाकाल महालोक लोक की तर्ज पर ममलेश्वर लोक बनाने के लिए ब्रह्मपुरी क्षेत्र से मकान, दुकान और आश्रमों को हटाने के प्रस्ताव रखा है। आमजन इसी का विरोध कर रहे हैं। बंद की घोषणा से प्रशासन की परेशानी बढ़ गई है। इससे पहले रविवार को सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल और विधायन नारायण पटेल ने प्रभावित लोगों सहित नगरवासियों से चर्चा की थी।