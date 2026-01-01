Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    इंदौर में दूषित पानी पीने से सात लोगों की मौत, मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान

    By Jagran News Edited By: Garima Singh
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 08:27 PM (IST)

    राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई सात मौतों और 40 लोगों के बीमार होने के मामले में स्वत: संज्ञान लिया है। आयोग ने ...और पढ़ें

    Hero Image

    इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से सात मौतें (सांकेतिक फोटो )

    जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित जल के कारण हुई मौतों के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने स्वत: संज्ञान लिया है।

    आयोग ने मीडिया में आयी रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लेते हुए मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है और दो सप्ताह में मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

    इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से सात मौतें

    मध्यप्रदेश के इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित जल पीने से सात लोगों की मौत हो गई है जबकि 40 अन्य बीमार हो गए हैं।

    आयोग ने मीडिया में आयी खबरों पर स्वत: संज्ञान लेते हुए कहा कि खबरों के मुताबिक लोग लगातार दूषित पानी की शिकायत कर रहे , लेकिन अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की।

    मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव से दो सप्ताह में रिपोर्ट मांगी

    आयोग ने कहा कि यदि समाचार पत्रों में आयी रिपोर्ट सही है तो यह पीडि़तों के मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा उठाती है।

    आयोग ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर मामले पर दो सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें