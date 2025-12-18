नीमच में मादक पदार्थों की तस्करी का भंडाफोड़, 12 किलो एमडी ड्रग जब्त

डिजिटल डेस्क, इंदौर। नीमच जिले में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) मध्य प्रदेश की टीम ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कार से भारी मात्रा में एमडी ड्रग जब्त की है। टीम ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार कर कार समेत करीब 12 किलो एमडी ड्रग बरामद की है। मामले में प्रकरण दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है।

यह कार्रवाई 16 दिसंबर की रात महू–नसीराबाद हाईवे पर ढोढर के पास स्थित टोल टैक्स पर की गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार नारकोटिक्स विभाग को मुखबिर से सूचना मिली थी कि रतलाम–मंदसौर मार्ग से होते हुए गुजरात की ओर मादक पदार्थ की तस्करी की जा रही है।