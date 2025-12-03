नागदा स्टेशन पर अमानवीयता... GRP आरक्षक ने दिव्यांग को बेरहमी से पीटा, कृत्रिम पैर फेंका, वीडियो वायरल होते ही निलंबित

डिजिटल डेस्क, इंदौर। उज्जैन जिले के उज्जैन। नागदा रेलवे स्टेशन से इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। रेलवे सुरक्षा बल (GRP) के प्रधान आरक्षक मानसिंह टेकाम द्वारा प्लेटफॉर्म पर सो रहे एक दिव्यांग व्यक्ति को लात-घूंसों से बेरहमी से पीटने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस विभाग हरकत में आ गया है।

वीडियो में दिखी बर्बरता, कृत्रिम पैर तक फेंका वायरल फुटेज में साफ दिख रहा है कि प्रधान आरक्षक न सिर्फ दिव्यांग युवक को मारते हैं, बल्कि उसका कृत्रिम पैर भी उठाकर दूर फेंक देते हैं। मौके पर मौजूद एक यात्री ने पूरी घटना को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर साझा किया, जिसके बाद वीडियो तेजी से वायरल होने लगा।