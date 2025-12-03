नागदा स्टेशन पर अमानवीयता... GRP आरक्षक ने दिव्यांग को बेरहमी से पीटा, कृत्रिम पैर फेंका, वीडियो वायरल होते ही निलंबित
उज्जैन के नागदा रेलवे स्टेशन पर GRP आरक्षक मानसिंह टेकाम ने एक दिव्यांग व्यक्ति को बेरहमी से पीटा और उसका कृत्रिम पैर फेंक दिया। घटना का वीडियो वायरल ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, इंदौर। उज्जैन जिले के उज्जैन। नागदा रेलवे स्टेशन से इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। रेलवे सुरक्षा बल (GRP) के प्रधान आरक्षक मानसिंह टेकाम द्वारा प्लेटफॉर्म पर सो रहे एक दिव्यांग व्यक्ति को लात-घूंसों से बेरहमी से पीटने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस विभाग हरकत में आ गया है।
वीडियो में दिखी बर्बरता, कृत्रिम पैर तक फेंका
वायरल फुटेज में साफ दिख रहा है कि प्रधान आरक्षक न सिर्फ दिव्यांग युवक को मारते हैं, बल्कि उसका कृत्रिम पैर भी उठाकर दूर फेंक देते हैं। मौके पर मौजूद एक यात्री ने पूरी घटना को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर साझा किया, जिसके बाद वीडियो तेजी से वायरल होने लगा।
शिकायत पर तुरंत एक्शन, प्रधान आरक्षक निलंबित
घटना की शिकायत सामाजिक संस्था ‘स्नेह’ के सदस्यों पंकज मारू और प्रकाश जैन ने रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों से की। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी (रेल) पद्म विलोचन शुक्ल ने तत्काल कार्रवाई करते हुए प्रधान आरक्षक मानसिंह टेकाम को निलंबित कर दिया। साथ ही उन्हें इंदौर लाइन हाजिर होने के आदेश जारी किए गए हैं।
यह कार्रवाई पुलिस बल के भीतर लापरवाही और अमानवीय व्यवहार के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस की नीति को दर्शाती है।
