    New Year पर महाकाल मंदिर में विशेष दर्शन व्यवस्था लागू, जानिए किस गेट से मिलेगा प्रवेश और कहां होगी पार्किंग

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 08:37 PM (IST)

    उज्जैन के महाकाल मंदिर में नए साल के लिए विशेष दर्शन व्यवस्था लागू की गई है। 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक यह व्यवस्था लागू रहेगी, जिसमें दर्शनार्थियों के ल ...और पढ़ें

    नए साल में महाकाल मंदिर में दर्शनों के लिए उमड़ेंगे श्रद्धालु। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, इंदौर। उज्जैन में स्थित ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में नए साल के लिए गुरुवार से विशेष दर्शन व्यवस्था लागू होगी। मंदिर प्रशासन ने 25 दिसंबर से पांच जनवरी तक दर्शनार्थियों की अत्यधिक संख्या को देखते हुए यह व्यवस्था लागू की है। इन दिनों में देशभर से करीब 10 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है।

    दर्शन करने में कोई परेशानी न हो, इसलिए सामान्य, शीघ्र दर्शन टिकट और प्रोटोकॉल के तहत आने वाले दर्शनार्थियों को अलग-अलग द्वार से प्रवेश दिया जाएगा। भस्म आरती में भी तीन द्वारों से भक्तों के प्रवेश की व्यवस्था रहेगी। पार्किंग, पेयजल, जूता स्टैंड, टिकट काउंटर, लड्डू प्रसाद, ई-कार्ट, व्हीलचेयर, एंबुलेंस और चौबीस घंटे चिकित्सा सुविधा के भी इंतजाम किए गए हैं।

    किन श्रद्धालुओं को किस द्वार से मिलेगा प्रवेश

    सामान्य दर्शनार्थी : त्रिवेणी संग्रहालय द्वार से श्री महाकाल महालोक के रास्ते मंदिर में प्रवेश करेंगे।
    शीघ्र दर्शन टिकट : 250 रुपये के शीघ्र दर्शन टिकट वाले भक्त बड़ा गणेश मंदिर के सामने निर्गम द्वार से प्रवेश करेंगे।
    स्थानीय भक्त : उज्जैन में रहने वाले श्रद्धालुओं का प्रवेश शहनाई गेट से रहेगा। शीघ्र दर्शन टिकट वाले भक्तों को भी इसी गेट से प्रवेश दिया जाएगा।
    वीआईपी श्रद्धालु : अतिविशिष्ट अतिथि तथा प्रोटोकॉल के तहत आने वाले दर्शनार्थियों को नीलकंठ द्वार से प्रवेश दिया जाएगा।

    भस्म आरती में इन द्वारों से मिलेगा प्रवेश

    सामान्य दर्शनार्थी : भस्म आरती दर्शन के लिए अनुमतिधारी सामान्य दर्शनार्थियों का प्रवेश मानसरोवर फैसिलिटी सेंटर से होगा।
    प्रोटोकॉल वाले श्रद्धालु : अनुमतिधारी प्रोटोकाल वाले दर्शनार्थी तथा पुजारी, पुरोहित के यजमानों का प्रवेश शहनाई गेट से रहेगा।
    चलायमान दर्शन : भस्म आरती के चलायमान दर्शन करने वाले बिना अनुमतिधारी भक्तों को सुबह 4.30 से 5.30 बजे तक त्रिवेणी संग्रहालय द्वार तथा बड़ा गणेश मंदिर के सामने से मानसरोवर फेसिलिटी सेंटर के रास्ते मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा।

    यहां वाहन पार्क कर सकेंगे भक्त

    श्रद्धालु अपने वाहन हरिफाटक ओवर ब्रिज के सामने मेघदूत पार्किंग, हरिफाटक ओवर ब्रिज के नीचे, कर्कराज मंदिर पार्किंग, भील समाज धर्मशाला के पास, कलोतासमाज धर्मशाला और कार्तिक मेला ग्राउंड पर पार्क कर सकेंगे।

    31 दिसंबर को बंद रहेगी ऑफलाइन अनुमति

    महाकाल मंदिर समिति ने 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक भस्म आरती की ऑनलाइन बुकिंग और 31 दिसंबर को मंदिर के काउंटर से मिलने वाले ऑफलाइन अनुमति व्यवस्था बंद रहेगी। शेष दिनों में ऑफलाइन अनुमति भीड़ की स्थिति के आधार पर दी जाएगी।