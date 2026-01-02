खरगोन में 250 तोतों की मौत से मचा हड़कंप, फूड पॉइजनिंग की आशंका; चावल खिलाने पर प्रतिबंध

डिजिटल डेस्क, इंदौर। खरगोन जिले के बड़वाह में एक्वाडक्ट पुल के पास तीन दिनों में करीब 250 तोतों की मौत से हड़कंप मच गया है। मामला गंभीर होने पर भोपाल तक पहुंचा, जिसके बाद कलेक्टर के निर्देश पर पशु चिकित्सा एवं डेयरी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। गुरुवार सुबह विभाग के उपसंचालक जीएस सोलंकी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और स्थानीय पशु चिकित्सकों के साथ समीक्षा बैठक की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्रारंभिक जांच के बाद उपसंचालक सोलंकी ने स्पष्ट किया कि यह मामला बर्ड फ्लू या किसी संक्रामक बीमारी का नहीं लगता। उनके अनुसार प्रथम दृष्टया तोतों की मौत का कारण फूड पॉइजनिंग (विषाक्त भोजन) प्रतीत हो रहा है। पोस्टमार्टम में मिले फूड पॉइजनिंग के संकेत पशु चिकित्सक मनीषा चौहान ने बताया कि पोस्टमार्टम के दौरान मृत तोतों में फूड पॉइजनिंग के स्पष्ट लक्षण सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि कई बार लोग पक्षियों को ऐसे खाद्य पदार्थ डाल देते हैं, जो उनके पाचन तंत्र के लिए नुकसानदायक होते हैं। इसके अलावा, खेतों में कीटनाशक छिड़काव के बाद वहां से चुगा गया दाना भी पक्षियों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है।

हालांकि अंतिम निष्कर्ष के लिए भोपाल और जबलपुर की प्रयोगशालाओं से विसरा रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। एहतियात के तौर पर क्षेत्र के सभी पोल्ट्री फार्मों की जांच की गई, जहां बर्ड फ्लू का कोई लक्षण नहीं मिला।

वन विभाग की सुस्ती पर नाराजगी निरीक्षण के दौरान उपसंचालक सोलंकी ने वन विभाग के रवैये पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि पुल क्षेत्र में लोगों को दाना डालने से रोकने के लिए वनकर्मियों की ड्यूटी पहले ही लगाई जानी चाहिए थी। एसडीओ से हुई चर्चा का जवाब भी संतोषजनक नहीं रहा। मौके पर बगीचे के बांस और अन्य पेड़ों पर अब भी मृत तोतों के शव लटके मिले, हालांकि जमीन पर कोई नया शव नहीं पाया गया।

चावल पर रोक, ज्वार-बाजरा डालने की सलाह उपसंचालक ने डॉक्टर जितेंद्र सैते और उनकी टीम को लगातार निगरानी के निर्देश दिए हैं। पशु चिकित्सक डॉ. सुरेश बघेल ने बताया कि लोग अब भी पुल की रेलिंग पर चावल और अन्य सामग्री डाल रहे थे, जिसे हटाया गया। उन्होंने आमजन से अपील की है कि कुछ दिनों तक दाना न डालें और यदि डालना ही हो तो केवल साफ ज्वार-बाजरा डालें, चावल न डालें।