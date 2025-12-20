Language
    मोबाइल पर वीडियो में जाहिर की पीड़ा, फिर टूटा संपर्क… खंडवा में युवक ने ट्रेन से कूदकर दी जान

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 07:12 PM (IST)

    खंडवा में नागपुर से आ रहे एक युवक की ट्रेन यात्रा के दौरान मौत हो गई। मृतक इरफान खत्री ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया था, जिसमें उसने अपनी मानस ...और पढ़ें

    युवक का वीडियो में छलका दर्द, रेलवे ट्रैक पर मिला शव।

    डिजिटल डेस्क, इंदौर। मध्यप्रदेश के खंडवा जिले से एक बेहद दुखद मामला सामने आया है। नागपुर से खंडवा आ रहे एक युवक की ट्रेन यात्रा के दौरान मौत हो गई। घटना से पहले युवक द्वारा सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उसने अपनी मानसिक परेशानी का जिक्र किया था। इसके बाद उससे संपर्क टूट गया और कुछ समय बाद उसका शव रेलवे ट्रैक के पास मिला।

    वीडियो में कही थी परेशानी की बात

    मृतक की पहचान इरफान खत्री (पुत्र मोहम्मद अली) के रूप में हुई है, जो नागपुर में रहकर एक दुकान पर काम करता था। शुक्रवार को वह नागपुर से खंडवा के लिए निकला था। इटारसी के बाद परिजनों से उसका संपर्क नहीं हो पाया। इसी दौरान सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया, जिसमें इरफान ट्रेन में बैठा दिखाई दे रहा है। वीडियो में उसने कहा कि वह मानसिक रूप से काफी परेशान है और किसी भी सवाल का जवाब देने की स्थिति में नहीं है।

    रेलवे ट्रैक के पास मिला शव

    परिजनों के अनुसार, वीडियो सामने आने के बाद परिवार में चिंता बढ़ गई और उसकी तलाश शुरू की गई। शनिवार को मोघट थाना पुलिस ने सूचना दी कि खानशाहवाली क्षेत्र के पास रेलवे ट्रैक के नजदीक एक युवक का शव मिला है। अस्पताल पहुंचने पर परिजनों ने शव की पहचान इरफान खत्री के रूप में की।

    निष्पक्ष जांच की मांग

    मृतक के परिजन अब्दुल हामिद खत्री ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है, ताकि युवक की मौत के पीछे के कारण स्पष्ट हो सकें। उनका कहना है कि सच्चाई सामने आना जरूरी है।

    इधर, मोघट थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।