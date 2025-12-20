मोबाइल पर वीडियो में जाहिर की पीड़ा, फिर टूटा संपर्क… खंडवा में युवक ने ट्रेन से कूदकर दी जान

डिजिटल डेस्क, इंदौर। मध्यप्रदेश के खंडवा जिले से एक बेहद दुखद मामला सामने आया है। नागपुर से खंडवा आ रहे एक युवक की ट्रेन यात्रा के दौरान मौत हो गई। घटना से पहले युवक द्वारा सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उसने अपनी मानसिक परेशानी का जिक्र किया था। इसके बाद उससे संपर्क टूट गया और कुछ समय बाद उसका शव रेलवे ट्रैक के पास मिला।

वीडियो में कही थी परेशानी की बात मृतक की पहचान इरफान खत्री (पुत्र मोहम्मद अली) के रूप में हुई है, जो नागपुर में रहकर एक दुकान पर काम करता था। शुक्रवार को वह नागपुर से खंडवा के लिए निकला था। इटारसी के बाद परिजनों से उसका संपर्क नहीं हो पाया। इसी दौरान सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया, जिसमें इरफान ट्रेन में बैठा दिखाई दे रहा है। वीडियो में उसने कहा कि वह मानसिक रूप से काफी परेशान है और किसी भी सवाल का जवाब देने की स्थिति में नहीं है।

निष्पक्ष जांच की मांग मृतक के परिजन अब्दुल हामिद खत्री ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है, ताकि युवक की मौत के पीछे के कारण स्पष्ट हो सकें। उनका कहना है कि सच्चाई सामने आना जरूरी है।