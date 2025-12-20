मोबाइल पर वीडियो में जाहिर की पीड़ा, फिर टूटा संपर्क… खंडवा में युवक ने ट्रेन से कूदकर दी जान
खंडवा में नागपुर से आ रहे एक युवक की ट्रेन यात्रा के दौरान मौत हो गई। मृतक इरफान खत्री ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया था, जिसमें उसने अपनी मानस ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, इंदौर। मध्यप्रदेश के खंडवा जिले से एक बेहद दुखद मामला सामने आया है। नागपुर से खंडवा आ रहे एक युवक की ट्रेन यात्रा के दौरान मौत हो गई। घटना से पहले युवक द्वारा सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उसने अपनी मानसिक परेशानी का जिक्र किया था। इसके बाद उससे संपर्क टूट गया और कुछ समय बाद उसका शव रेलवे ट्रैक के पास मिला।
वीडियो में कही थी परेशानी की बात
मृतक की पहचान इरफान खत्री (पुत्र मोहम्मद अली) के रूप में हुई है, जो नागपुर में रहकर एक दुकान पर काम करता था। शुक्रवार को वह नागपुर से खंडवा के लिए निकला था। इटारसी के बाद परिजनों से उसका संपर्क नहीं हो पाया। इसी दौरान सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया, जिसमें इरफान ट्रेन में बैठा दिखाई दे रहा है। वीडियो में उसने कहा कि वह मानसिक रूप से काफी परेशान है और किसी भी सवाल का जवाब देने की स्थिति में नहीं है।
यह भी पढ़ें- MP News: फिर सुर्खियों में पूर्व मंत्री दीपक जोशी, 20 साल छोटी कांग्रेस नेता से शादी की चर्चा, तस्वीरें वायरल
रेलवे ट्रैक के पास मिला शव
परिजनों के अनुसार, वीडियो सामने आने के बाद परिवार में चिंता बढ़ गई और उसकी तलाश शुरू की गई। शनिवार को मोघट थाना पुलिस ने सूचना दी कि खानशाहवाली क्षेत्र के पास रेलवे ट्रैक के नजदीक एक युवक का शव मिला है। अस्पताल पहुंचने पर परिजनों ने शव की पहचान इरफान खत्री के रूप में की।
निष्पक्ष जांच की मांग
मृतक के परिजन अब्दुल हामिद खत्री ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है, ताकि युवक की मौत के पीछे के कारण स्पष्ट हो सकें। उनका कहना है कि सच्चाई सामने आना जरूरी है।
इधर, मोघट थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।