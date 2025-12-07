Language
    खंडवा में युवती से दुष्कर्म, पति-पत्नी ने मिलकर मतांतरण का बनाया दबाव, अश्लील फोटो किए वायरल

    By Ravindra Soni Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 03:05 PM (IST)

    खंडवा जिले के पिपलोद थाना क्षेत्र में एक युवती के अपहरण और दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी मेहरबान ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर युवती का अपहरण किय ...और पढ़ें

    युवती से दुष्कर्म कर मतातंरण का बनाया दबाव (प्रतीकात्मक चित्र)

    डिजिटल डेस्क, इंदौर। खंडवा जिले में नाबालिगों और युवतियों के साथ धर्म परिवर्तन के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा पिपलोद थाना क्षेत्र में सामने आया है। यहां एक शख्स ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर एक युवती का अपहरण कर लिया।

    उसके बाद युवती के साथ कई बार उसकी मर्जी के खिलाफ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर युवती के फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। मामले में बजरंग दल के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए पीड़िता और उसके स्वजन की शिकायत पर आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू की। वहीं आरोपी महिला फरार बताई जा रही है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है।

    यह भी पढ़ें- खंडवा में लव जिहाद के आरोपी के घर पर चला बुलडोजर, चाचा का मकान भी ढहाया, परेशान होकर युवती ने की थी आत्महत्या

    जानकारी के अनुसार, पीड़िता थाने पहुंची और पुलिस को बताया कि आरोपित मेहरबान व उसकी पत्नी ने उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गए। इसके बाद मेहरबान ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया तथा जान से मारने की धमकियां देकर उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया।

    युवती के विरोध करने पर आरोपित ने उसके निजी फोटो मोबाइल पर वायरल कर दिए और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले कृत्य भी किए। पीड़िता ने घबराकर पूरी घटना अपने परिवार को बताई। इसके बाद पुलिस तक मामला पहुंचा।

    धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धारा में केस

    पीपलोद थाना प्रभारी एसएन पांडे ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपित मेहरबान और उसकी पत्नी शबनम के खिलाफ धारा 87, 64(2)(एम), 75(1)(ii), 351(3), 3(5) बीएनएस, एसटी/एससी एक्ट की धारा 3(1)(W)(i), 3(2)(v), आईटी एक्ट की धारा 66E, 67 तथा धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 3/5 के तहत केस दर्ज किया गया है।

    पति हिरासत में, पत्नी की तलाश

    थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपित मेहरबान को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं उसकी पत्नी शबनम फरार है। पुलिस उसकी तलाश में उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।  