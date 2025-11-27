खंडवा में लव जिहाद के आरोपी के घर पर चला बुलडोजर, चाचा का मकान भी ढहाया, परेशान होकर युवती ने की थी आत्महत्या

डिजिटल डेस्क, इंदौर। खंडवा जिले के हरसूद क्षेत्र में लव-जिहाद के आरोप में एक युवती की मौत के बाद गुरुवार को प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए आरोपितो के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया। मामले में मुख्य आरोपित अरबाज शाह और उसके चाचा आशिक शाह के दो अवैध मकानों को राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा और इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए।

घटना 29 अक्टूबर 2025 की है, जब जहर खाने के बाद इलाज के दौरान युवती ने दम तोड़ दिया था। स्वजन ने युवती की मौत के लिए अरबाज शाह की लगातार प्रताड़ना और दबाव को जिम्मेदार बताया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने तत्परता से जांच शुरू की और आरोपित के खिलाफ धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 सहित कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया।

दोस्ती-शादी का दबाव बना रहा था आरोपी स्वजन के अनुसार, अरबाज शाह लंबे समय से युवती पर दोस्ती और शादी के लिए दबाव बना रहा था। फोन काल, इंटरनेट मीडिया और मैसेज के ज़रिए लगातार परेशान करने से युवती मानसिक तनाव में रहने लगी थी। जैसे-जैसे युवती बालिग होने की उम्र के करीब आई, अरबाज का दबाव और बढ़ गया। स्वजन ने बताया कि जिस युवक से उसकी शादी तय हुई थी, वह रिश्ता भी अरबाज की दखलंदाजी और प्रताड़ना के कारण टूट गया।

परिवार का कहना है कि 28 अक्टूबर को विवाद के दौरान अरबाज ने युवती के साथ मारपीट भी की, जिसके बाद वह घोर तनाव में आ गई। इसी मानसिक दबाव में उसने जहर खा लिया। अगले दिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में आक्रोश की लहर पैदा कर दी।

ग्रामीणों ने थाने का किया था घेराव युवती की मौत की खबर फैलते ही हरसूद में तनावपूर्ण हालात बन गए थे। हजारों की संख्या में लोग थाने के बाहर जमा हो गए और आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग पर अड़ गए। भीड़ ने शव को सड़क पर रखकर चक्काजाम किया, जिसके चलते पुलिस-प्रशासन पर स्थिति संभालने का बड़ा दबाव बन गया। मौके पर पहुंचे डीएसपी, एसडीएम और थाना प्रभारी ने काफी समझाइश के बाद भीड़ को शांत कराया और निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन दिया।इसके बाद पुलिस ने लगातार दबिश देते हुए मुख्य आरोपी अरबाज शाह को पकड़ा और न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

अवैध निर्माण पर गाज घटना के बाद कई हिंदू संगठनों ने आरोपितो के अवैध निर्माण पर कार्रवाई की मांग की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए तहसील कार्यालय ने अरबाज शाह और उसके चाचा आशिक शाह के मकानों की जांच करवाई। राजस्व रिकार्ड और नक्शों के अनुसार, दोनों मकानों में कई निर्माण अनियमितताएँ पाई गईं, जिसके आधार पर ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई।

गुरुवार सुबह बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ प्रशासनिक टीम मौके पर पहूंची। क्षेत्र को सुरक्षा घेरे में लेकर पहले अरबाज शाह के मकान पर बुलडोजर चलाया गया, जिसके बाद आशिक शाह के निर्माण को भी ढहा दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई अवैध निर्माण को हटाने और अपराधियों को कड़ा संदेश देने के उद्देश्य से की गई है।

बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी युवती के परिजनों ने प्रशासनिक कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा कि आरोपित ने लगातार धमकाकर और परेशान कर उनकी बेटी को टूटने पर मजबूर कर दिया। “हमने कई बार समझाया, लेकिन उसने पीछा नहीं छोड़ा। शादी का रिश्ता टूटने के बाद वह और ज्यादा हिंसक हो गया। हमारी बेटी ने हार मान ली।

पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है और आगे भी कानून के तहत सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सभी ध्वस्तीकरण कार्रवाई पूरी तरह से नियमों और दस्तावेज़ी प्रक्रिया के अनुसार की गई है।