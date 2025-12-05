Language
    खंडवा के प्याज की विदेश तक महक... मलेशिया, दुबई और श्रीलंका के व्यंजनों का बढ़ाएगा जायका

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 03:51 PM (IST)

    खंडवा जिले का प्याज अब मलेशिया, दुबई और श्रीलंका के व्यंजनों में स्वाद बढ़ाएगा। महाराष्ट्र के व्यापारी खंडवा मंडी में प्याज खरीदने आए क्योंकि महाराष्ट ...और पढ़ें

    डिजिटल डेस्क, इंदौर। प्रदेश के खंडवा जिले का प्याज अब मलेशिया, दुबई और श्रीलंका के व्यंजनों को जायका बढ़ाने का काम करेगा। विगत गुरुवार को ही शहर की सब्जी मंडी में महाराष्ट्र के 10 से अधिक व्यापारी प्याज की खरीदी करने पहुंचे। इन व्यापारियों का अन्य देशों में प्याज निर्यात करने का कार्य है। खास बात यह है कि इस बार महाराष्ट्र का प्याज लगभग 15 से 20 दिनों की देरी से परिपक्व हो रहा है। इधर, व्यापारियों के पास विदेशों से प्याज की मांग शुरू हो गई है।

    इसी सिलसिले में ये व्यापारी खंडवा मंडी पहुंचे और किसानों की प्याज की 2600 रुपये प्रति क्विंटल की बोली लगाकर खरीदा। इस सीजन की उच्चतम बोली गुरुवार को रही। यहां तक कि औसत भाव 1200 रुपये प्रति क्विंटल तक रहा। मंडी में 10 हजार कट्टे प्याज की आवक रही और पूरा प्याज अच्छे दाम में विक्रय हुआ। किसानों के चेहरे पर लंबे इंतजार के बाद हल्की मुस्कान देखी गई और बाजार में प्याज की लालिमा का असर किसानों के चेहरे पर देखा गया।

    कई किसानों ने गिरे दाम देख खेत में ही किया था नष्ट

    इस बार जिले के लगभग सात हजार हैक्टेयर के रकबे में कली के प्याज की बुआई की थी। बिगड़े मौसम और बादलों के असर से प्याज प्रभावित हुई। किसानों ने मेहनत कर दवाईयों का छिड़काव कर उसे बचाया और जब उत्पादन लिया तो बाजार में गिरे दाम देख मायूस हो गए। मंडी में पहले दो से पांच रुपये प्रति किलोग्राम तक प्याज का विक्रय हुआ। निकालने की मजदूरी महंगी लगती देख कई किसानों ने खेतों में रोटावेटर और कल्टीवेटर कर नष्ट कर दिए थे।

    महाराष्ट्र के दस से अधिक व्यापारी आए थे, यह विदेशों में प्याज का निर्यात करते हैं।वहां की प्याज को परिपक्व होने में अभी 20 दिन की देरी है और इन्हें प्याज मांग के आधार पर निर्यात करना है। गुरुवार को इस सीजन का उच्चतम भाव 2600 रुपये प्रति क्विंटल रहा।
    - प्रकाश पंवार, सब्जी मंडी प्रभारी