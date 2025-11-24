मंदसौर में किसानों ने बैंड-बाजे के साथ निकाली प्याज की 'अंतिम यात्रा', लगातार गिरते दामों पर छलका दर्द
मध्य प्रदेश के मंदसौर में प्याज के गिरते दामों से परेशान किसानों ने अनोखा प्रदर्शन किया। उन्होंने प्याज की अर्थी सजाकर अंतिम यात्रा निकाली, बैंड-बाजे के साथ शोक गीत गाए। किसानों का कहना है कि प्याज 100-150 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है, जिससे लागत भी नहीं निकल रही। नासिक और महाराष्ट्र में अधिक उत्पादन के कारण मंदसौर के किसान बुरी तरह प्रभावित हैं।
डिजिटल डेस्क, इंदौर। मध्य प्रदेश के मंदसौर में प्याज के गिरते दामों ने किसानों को इस कदर परेशान कर दिया कि उन्होंने सोमवार को प्याज की अर्थी सजाकर उसकी अंतिम यात्रा निकाली। बैंड-बाजे की धुन, कफन, फूल और शोक गीतों के बीच किसानों ने विरोध का यह अनूठा तरीका अपनाया। कई किसान रो पड़े—मानो किसी अपने की विदाई हो रही हो।
खर्च भी नहीं निकल रहा
कुछ दिन पहले तक जहां प्याज किसानों को राहत दे रहा था, वहीं अब हालत यह है कि मंडियों में प्याज 100 से 150 रुपये प्रति क्विंटल तक बिक रहा है। किसानों का कहना है कि इतने दाम में मंडी तक आने-जाने का खर्च भी नहीं निकल रहा, खेती का निवेश तो दूर की बात है।
इसलिए घट रहे भाव
इस बार नासिक और महाराष्ट्र में प्याज की उत्पादन अधिक होने से मंदसौर और आसपास के किसान बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। 10 अक्टूबर को प्याज का भाव 200 से 1120 रुपये क्विंटल के बीच था, लेकिन अब सोमवार को भी 150 से 1100 रुपये क्विंटल से अधिक कीमत नहीं मिली। कई किसान अपनी फसल वापस लेकर लौट गए।
किसानों का दर्द
गर्मी के सीजन में यही प्याज 2000–2500 रुपये क्विंटल बिकता था। अब स्थिति इतनी खराब है कि किसान लागत वसूलने की भी उम्मीद नहीं कर पा रहे। घटते दामों से हताश किसान अब कम मात्रा में प्याज लेकर मंडियों की ओर आ रहे हैं।
अनोखे ढंग से जताया विरोध
धमनार गांव में किसानों और ग्रामीणों ने प्याज को अर्थी पर सजाया और गांव की प्रमुख सड़कों से होकर अंतिम यात्रा निकाली। बैंड की धुन पर प्याज को जोड़कर शोक गीत गाए गए। मुक्तिधाम में किसानों ने विधि-विधान से प्याज का अंतिम संस्कार भी किया।
प्याज हम वापस ले जा रहे हैं। अच्छी क्वालिटी के प्याज के भी 150 से 400 रुपये क्विंटल के भाव लगा रहे हैं। जबकि पिछले वर्ष इसी खेत का प्याज हमने मंदसौर मंडी में 3600 रुपये क्विंटल बेचा है। भाव नहीं मिलने से वापस ले जा रहे हैं।
- राजाराम कुमावत, खजूरी चंद्रावत
प्याज के दाम में तेजी से गिरावट हो रही है। अधिकांश किसानों को मंडी में प्याज के दाम 150 रुपये से 400 रुपये प्रति क्विंटल तक ही मिले हैं। इस कारण लागत भी नहीं निकल पा रही है।
-विजय इंद्र, किसान, बही पार्श्वनाथ
प्याज के दाम जितने मिल रहे हैं उससे लागत भी नहीं निकल रही है। प्याज के दाम कम से कम 3500 रुपये प्रति क्विंटल किसानों को मिलना चाहिए। 150 से 500 रुपये तक में प्याज बिक रही है। लागत अधिक हो रही है और उपज के दाम बहुत कम मिल रहे है।
-मदनलाल बावरी, किसान, सोकड़ी
