मंदसौर में किसानों ने बैंड-बाजे के साथ निकाली प्याज की 'अंतिम यात्रा', लगातार गिरते दामों पर छलका दर्द

प्याज हम वापस ले जा रहे हैं। अच्छी क्वालिटी के प्याज के भी 150 से 400 रुपये क्विंटल के भाव लगा रहे हैं। जबकि पिछले वर्ष इसी खेत का प्याज हमने मंदसौर मंडी में 3600 रुपये क्विंटल बेचा है। भाव नहीं मिलने से वापस ले जा रहे हैं।

- राजाराम कुमावत, खजूरी चंद्रावत

प्याज के दाम में तेजी से गिरावट हो रही है। अधिकांश किसानों को मंडी में प्याज के दाम 150 रुपये से 400 रुपये प्रति क्विंटल तक ही मिले हैं। इस कारण लागत भी नहीं निकल पा रही है।

-विजय इंद्र, किसान, बही पार्श्वनाथ

प्याज के दाम जितने मिल रहे हैं उससे लागत भी नहीं निकल रही है। प्याज के दाम कम से कम 3500 रुपये प्रति क्विंटल किसानों को मिलना चाहिए। 150 से 500 रुपये तक में प्याज बिक रही है। लागत अधिक हो रही है और उपज के दाम बहुत कम मिल रहे है।

-मदनलाल बावरी, किसान, सोकड़ी