MP के खंडवा में मदरसा से जाली नोट का धंधा कर रहा था मौलाना, आतंकी फंडिंग की भी आशंका
मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में एक मदरसे से 20 लाख के नकली नोट बरामद हुए हैं। पुलिस ने मौलाना जुबैर को गिरफ्तार किया है, जो बच्चों को इस्लामिक शिक्षा देता था। जांच एजेंसियों को आतंकी फंडिंग का संदेह है। मौलाना पहले भी नकली नोटों के मामले में गिरफ्तार हो चुका है। भाजपा विधायक ने सभी मदरसों की जांच की मांग की है।
डिजिटल डेस्क, इंदौर। मध्य प्रदेश में सिमी के गढ़ रहे खंडवा जिले के गांव पेठिया में एक मदरसे से करीब 20 लाख रुपये के नकली नोट बरामद होने के बाद जांच एजेंसियों में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने रविवार को मदरसे के ऊपर बने कमरे में छापा मारकर यह नकली नोट बरामद किए थे। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि मदरसे में बच्चों को इस्लामिक शिक्षा देने और गांव की मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाला मौलाना जुबैर मोहम्मद अशरफ अंसारी इस रैकेट से जुड़ा हुआ है।
मौलाना जुबैर को तीन दिन पहले महाराष्ट्र के मालेगांव में 10 लाख रुपये के नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया गया था। जांच एजेंसियों को अब शक है कि वह नकली नोटों को मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में फैलाकर उन्हें असली मुद्रा में बदलने और फिर इस रकम का उपयोग आतंकी फंडिंग के लिए कर रहा था।
काम कर रहा संगठित गिरोह
पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि मौलाना किसी संगठित गिरोह के साथ मिलकर यह काम करता था। उसके कमरे से नोट काटने वाला कटर मिला है, जिससे स्पष्ट है कि मदरसे में ही नकली नोटों की शीट काटकर चलन में लाई जाती थीं। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश में है कि यह जाली करेंसी कहां से छपवाई जा रही थी और इसके पीछे कौन-कौन शामिल हैं।
यह भी पढ़ें- MP News: सिमी के गढ़ रहे खंडवा में मदरसे से 20 लाख के नकली नोट बरामद, मौलाना ने कमरे में छुपा रखे थे
महाराष्ट्र पुलिस की रिमांड पर आरोपी
खंडवा पुलिस सोमवार को मालेगांव रवाना हो गई है ताकि आरोपी से पूछताछ की जा सके। महाराष्ट्र पुलिस ने मौलाना को आठ दिन की रिमांड पर लिया है। वहीं, खंडवा के जावर थाना पुलिस ने भी उसके खिलाफ नकली करेंसी के लेन-देन से जुड़ी धाराओं में मामला दर्ज किया है। राज्य स्तर पर मामले की जांच के लिए SIT का गठन किया गया है।
पुराना आपराधिक रिकॉर्ड
पुलिस जांच में पता चला है कि मौलाना जुबैर मूल रूप से बुरहानपुर जिले के हरीरपुरा गांव का निवासी है और उसका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। वह 2015 से 2021 तक कई आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा।
उसके खिलाफ लालबाग थाने में लूट के तीन मामले, कोतवाली और नेपानगर थानों में नकली नोटों की धोखाधड़ी के दो मामले और एक अपराध हरसूद थाने में दर्ज है। पुलिस के अनुसार, उसका अपनी पत्नी से तलाक हो चुका है।
मदरसे अवैध गतिविधियों के केंद्र, सरकार नीति बताए : विजयवर्गीय
मध्य प्रदेश शासन में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने खंडवा के मदरसे से नकली नोट बरामद होने के मामले को गंभीरता से लेते हुए मदरसों के लिए एक नीति बनाने की जरूरत बताई है। इंदौर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए विजयवर्गीय ने कहा कि प्रदेश के मदरसों में नीति बनाने के लिए वह मुख्यमंत्री से बात करेंगे। उन्होंने कहा कि आज मदरसे अवैध गतिविधियों का केंद्र बनते जा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था।
विजयवर्गीय ने कहा कि अब बाहर के लोग आकर मदरसे में काम करते हुए अवैध गतिविधियां भी संचालित कर रहे हैं। मदरसों में क्या गतिविधियां चल रही हैं, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। मदरसों में पढ़ाने वाले लोगों के बारे में सरकार को जानकारी हासिल करनी चाहिए।
सभी मदरसों/मौलानाओं की जांच की मांग
इस घटना पर खंडवा की भाजपा विधायक कंचन तनवे ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मदरसे से नकली नोटों का बरामद होना देश को कमजोर करने की साजिश है। तनवे ने राज्य सरकार से सभी मदरसों की जांच और सभी मौलानाओं एवं इमामों के रिकॉर्ड की छानबीन की मांग की है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।