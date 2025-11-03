MP के खंडवा में मदरसा से जाली नोट का धंधा कर रहा था मौलाना, आतंकी फंडिंग की भी आशंका

डिजिटल डेस्क, इंदौर। मध्य प्रदेश में सिमी के गढ़ रहे खंडवा जिले के गांव पेठिया में एक मदरसे से करीब 20 लाख रुपये के नकली नोट बरामद होने के बाद जांच एजेंसियों में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने रविवार को मदरसे के ऊपर बने कमरे में छापा मारकर यह नकली नोट बरामद किए थे। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि मदरसे में बच्चों को इस्लामिक शिक्षा देने और गांव की मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाला मौलाना जुबैर मोहम्मद अशरफ अंसारी इस रैकेट से जुड़ा हुआ है।

मौलाना जुबैर को तीन दिन पहले महाराष्ट्र के मालेगांव में 10 लाख रुपये के नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया गया था। जांच एजेंसियों को अब शक है कि वह नकली नोटों को मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में फैलाकर उन्हें असली मुद्रा में बदलने और फिर इस रकम का उपयोग आतंकी फंडिंग के लिए कर रहा था।

काम कर रहा संगठित गिरोह पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि मौलाना किसी संगठित गिरोह के साथ मिलकर यह काम करता था। उसके कमरे से नोट काटने वाला कटर मिला है, जिससे स्पष्ट है कि मदरसे में ही नकली नोटों की शीट काटकर चलन में लाई जाती थीं। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश में है कि यह जाली करेंसी कहां से छपवाई जा रही थी और इसके पीछे कौन-कौन शामिल हैं।

पुराना आपराधिक रिकॉर्ड पुलिस जांच में पता चला है कि मौलाना जुबैर मूल रूप से बुरहानपुर जिले के हरीरपुरा गांव का निवासी है और उसका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। वह 2015 से 2021 तक कई आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा।

उसके खिलाफ लालबाग थाने में लूट के तीन मामले, कोतवाली और नेपानगर थानों में नकली नोटों की धोखाधड़ी के दो मामले और एक अपराध हरसूद थाने में दर्ज है। पुलिस के अनुसार, उसका अपनी पत्नी से तलाक हो चुका है।

मदरसे अवैध गतिविधियों के केंद्र, सरकार नीति बताए : विजयवर्गीय मध्य प्रदेश शासन में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने खंडवा के मदरसे से नकली नोट बरामद होने के मामले को गंभीरता से लेते हुए मदरसों के लिए एक नीति बनाने की जरूरत बताई है। इंदौर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए विजयवर्गीय ने कहा कि प्रदेश के मदरसों में नीति बनाने के लिए वह मुख्यमंत्री से बात करेंगे। उन्होंने कहा कि आज मदरसे अवैध गतिविधियों का केंद्र बनते जा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था।

विजयवर्गीय ने कहा कि अब बाहर के लोग आकर मदरसे में काम करते हुए अवैध गतिविधियां भी संचालित कर रहे हैं। मदरसों में क्या गतिविधियां चल रही हैं, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। मदरसों में पढ़ाने वाले लोगों के बारे में सरकार को जानकारी हासिल करनी चाहिए।