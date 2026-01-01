बिगड़े बोल से एक बार फिर उलझे कैलाश विजयवर्गीय, पहले भी बयानों को लेकर रहे विवादों में

डिजिटल डेस्क, इंदौर। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय एक बार फिर अपने विवादित बोल को लेकर सुर्खियों में हैं। यह पहला मौका नहीं है जब उनकी कोई बात या बयान सार्वजनिक बहस का विषय बनी हो। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से हो रही मौतों को लेकर मीडिया के सवाल पर बुधवार रात उनकी तीखी और अमर्यादित प्रतिक्रिया ने नया विवाद खड़ा कर दिया।

दरअसल, विजयवर्गीय और विवादों का रिश्ता पुराना रहा है। महिलाओं, संस्कृति, युवाओं और सामाजिक आचरण जैसे संवेदनशील मुद्दों पर दिए गए उनके कई बयान पहले भी आलोचना का कारण बन चुके हैं। समर्थकों के बीच प्रभावशाली माने जाने वाले इस नेता की बयानबाजी अक्सर पार्टी के लिए असहज स्थिति पैदा करती रही है।

पांच दशक से राजनीति में कैलाश विजयवर्गीय करीब पांच दशक से सक्रिय राजनीति में हैं। उन्होंने वर्ष 1975 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। 1983 में पहली बार पार्षद चुने जाने के बाद उनका कद लगातार बढ़ता गया और वे भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तक पहुंचे। हरियाणा, पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों के संगठनात्मक प्रभारी भी रहे, लेकिन व्यापक अनुभव और सक्रियता के बावजूद वह स्थायी शीर्ष राजनीतिक मुकाम हासिल नहीं कर सके।

अनुशासन बनाम बयानबाजी राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इसकी एक प्रमुख वजह उनकी बार-बार की गई विवादित टिप्पणियां हैं। भाजपा संगठन में अनुशासन और सार्वजनिक मर्यादा को अहम माना जाता है, लेकिन विजयवर्गीय इस कसौटी पर कई बार खरे नहीं उतर पाए। उनकी यही “सेल्फ गोल” करने की आदत उन्हें बार-बार विवादों के घेरे में ला खड़ा करती है।