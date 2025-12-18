इंदौर : महिला पुलिसकर्मी का पति निकला 'सीरियल रेपिस्ट', शादी का झांसा देकर 5 लड़कियों को बनाया शिकार, ऐसे खुला राज
इंदौर में एक महिला पुलिसकर्मी का पति 'सीरियल रेपिस्ट' निकला। उसने शादी का झांसा देकर पांच लड़कियों को शिकार बनाया। पीड़िता को कोर्ट से पता चला कि उसके ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, इंदौर। शादी के नाम पर भरोसा जीता, फिर धोखा दिया। आखिर में ऐसा राज खुला, जिसने एक नहीं बल्कि कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर डाली। कई लड़कियों को गर्भवती होने पर पता चला कि पति बनकर साथ रहने वाला शख्स वास्तव में एक ‘सीरियल रेपिस्ट’ है। ताजा मामला एक पुलिसकर्मी से संबंधित है। उसे तो तब पता चला, जब कोर्ट से खबर आई कि आपके पति को दुष्कर्म के आरोप में दस साल की सजा सुनाई गई है।
मेट्रिमोनियल साइट के जरिए हुआ संपर्क
मूलत: राजगढ़ ब्यावरा निवासी इस दुष्कर्मी से पीड़िता की इसी वर्ष मार्च में शादी डॉटकॉम के माध्यम से मुलाकात हुई थी। उसने खुद को खाद्य सुरक्षा अधिकारी और एक ही समाज का बताया। दोनों में बातचीत होने लगी और आरोपित युवती के घर पर आने-जाने लगा। खाद्य अफसर से रिश्ते की बात सुनकर युवती के स्वजन भी शादी के लिए राजी हो गए।
शादी का झांसा देकर बनाए संबंध
आरोपित ने शादी का झांसा दिया और शारीरिक संबंध बना लिए। गर्भवती होने पर स्वजन चिंतित हुए और शादी का तकादा किया। आरोपित ने कहा कि अभी स्वजन राजी नहीं हैं, लेकिन वह शादी करने के लिए तैयार है। पीड़िता ने अपने स्वजन को बुलाया और एक महंगे गार्डन में शादी कर ली।
रुपये भी ऐंठे
अब दोनों साथ रहने लगे। इस दौरान उसने प्रमोशन पाने के लिए घूस देने के लिए भी लड़की से लाखों रुपये ले लिए। 13 दिसंबर को अचानक लड़की के पास जिला अदालत से कॉल आया कि आपके पति को दुष्कर्म के केस में दस साल की सजा हो गई है। इसके बाद युवती कोर्ट पहुंची।
वहां अफसरों ने बताया कि जिस व्यक्ति के साथ पत्नी बनकर रह रही हो, वह पांच लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका है। हीरानगर थाने में दर्ज एक केस में विशेष न्यायाधीश अनिता सिंह ने सजा सुनाई है। पीड़िता बुधवार रात संयोगितागंज थाने पहुंची और आरोपित के खिलाफ विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज करवाई।
पांच लड़कियां, एक जैसा पैटर्न
आरोपित मेट्रिमोनियल साइट पर शादी का एड देने वाली युवतियों को ही निशाना बनाता था। हीरानगर थाने में केस दर्ज करवाने वाली युवती से भी शादी डॉटकॉम के माध्यम से परिचय हुआ था। उसे शादी कर ब्यावरा ले गया। पहली पत्नी बच्चों के साथ मिली तो धोखाधड़ी उजागर हुई। हीरानगर पुलिस ने रिपोर्ट लिखी, तब पता चला उसने चार शादी पहले से कर ली हैं।
