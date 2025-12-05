Indore: बेगुनाह इंजीनियर को 30 घंटे हथकड़ी लगाकर थाने में बैठाया, चंदन नगर टीआई की करतूत पर हाई कोर्ट सख्त

डिजिटल डेस्क, इंदौर। बिना किसी अपराध के एक इंजीनियर को 30 घंटे तक हथकड़ी लगाकर थाने में बैठाए रखने का मामला चंदन नगर थाना प्रभारी इंद्रमणि पटेल के लिए गंभीर मुसीबत बन गया है। हाई कोर्ट ने इस घटना को नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना है और पुलिस कमिश्नर से पूछा है कि टीआई पर कौन-सी विभागीय और आपराधिक कार्रवाई प्रस्तावित है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सीसीटीवी फुटेज नहीं लाए, कोर्ट ने जताई कड़ी नाराजगी गुरुवार को टीआई पटेल कोर्ट में पेश तो हुए, लेकिन कोर्ट के निर्देश के बावजूद 30 घंटे की सीसीटीवी फुटेज लेकर नहीं पहुंचे। उन्होंने तकनीकी गड़बड़ी का हवाला दिया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया। याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत तस्वीरों को कोर्ट ने पर्याप्त साक्ष्य माना।

आरोपी की जगह उठा लाए उसका इंजीनियर बेटा मामला 12 नवंबर को दर्ज नाबालिग से दुष्कर्म के प्रकरण से जुड़ा है। 14 दिन बीतने पर भी पुलिस मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी, तो 26 नवंबर को पुलिस ने उसके इंजीनियर बेटे राजा को एक सैलून से उठा लिया, जबकि उसका मामले से कोई संबंध नहीं था।