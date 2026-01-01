इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी ने ली 14वीं जान, 162 मरीज भर्ती, 26 ICU में, मंत्री विजयवर्गीय मृतकों के स्वजन से मिले

Language
    By Ravindra Soni Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 03:30 PM (IST)

    उल्टी-दस्त से पीड़ित मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।

    डिजिटल डेस्क, इंदौर। देश के सबसे स्वच्छ शहर का तमगा बार-बार हासिल करने वाले इंदौर में दूषित पानी का कहर भयावह रूप ले चुका है। भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी के कारण अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। ताजा मामला 43 वर्षीय अरविंद, पिता हीरालाल, निवासी कुलकर्णी भट्टा का है, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई।

    लगभग ढाई हजार बीमार

    क्षेत्र में बीमार लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब तक 2456 मरीजों की पहचान हो चुकी है, जिनमें से 162 मरीज विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं। इनमें 26 मरीजों की हालत गंभीर बनी हुई है और वे आईसीयू में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। गुरुवार सुबह मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने चार मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता के चेक प्रदान किए।

    बच्चे भी चपेट में, अस्पतालों में बढ़ा दबाव

    भागीरथपुरा के घरों से रोज नए मरीज सामने आ रहे हैं। शहर के 14 सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीजों का इलाज जारी है। एमजीएम मेडिकल कॉलेज के चाचा नेहरू अस्पताल में 11 बच्चे भर्ती हैं, जिनमें से पांच बच्चों को बुधवार को हालत बिगड़ने पर भर्ती किया गया। इन बच्चों में एक माह की बच्ची से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे शामिल हैं, जिससे हालात की गंभीरता और बढ़ गई है।

    मौतें ज्यादा, पुष्टि कम, परिजनों को नहीं मिल रही मदद

    हालात की गंभीरता के बावजूद प्रशासन केवल चार मौतों की आधिकारिक पुष्टि कर रहा है। इससे नाराजगी बढ़ रही है, क्योंकि जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनका आरोप है कि न तो उन्हें किसी तरह की सहायता मिली और न ही प्रशासन की कोई टीम उनसे हालचाल लेने पहुंची।

    संक्रमण फैलने की आशंका, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट

    भागीरथपुरा से लगे अन्य इलाकों में संक्रमण फैलने की सूचना के बाद स्वास्थ्य विभाग ने 21 टीमें गठित की हैं। इनमें डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, एएनएम और आशा कार्यकर्ता शामिल हैं। इसके अलावा 11 एंबुलेंस भी तैनात की गई हैं। निजी अस्पतालों में समन्वय के लिए स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों के साथ राजस्व अधिकारियों की भी ड्यूटी लगाई गई है। अब तक 7992 घरों का सर्वे किया जा चुका है।

    पहले भी झेल चुका है इंदौर दूषित पानी का संकट

    यह पहला मौका नहीं है जब इंदौर में दूषित पानी से जनस्वास्थ्य संकट खड़ा हुआ हो। जुलाई 2023 में क्लर्क कॉलोनी और सुभाष नगर क्षेत्र में हैजा फैल चुका है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए थे। उस समय जिला सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला की जांच में पानी के नमूनों में बैक्टीरिया और अन्य प्रदूषक पाए गए थे, जिनमें एक बैक्टीरिया हैजा का कारण बना था। तब भी स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम को घर-घर सर्वे करना पड़ा था।

    भागीरथपुरा की मौजूदा स्थिति ने एक बार फिर नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।