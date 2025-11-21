इंदौर में आठ माह की बच्ची को छह घंटे नहीं मिला वेंटिलेटर, एंबुलेंस में अस्पतालों के चक्कर काटता रहा पिता

डिजिटल डेस्क, इंदौर। मध्य प्रदेश की इंदौर महानगरी राज्य की वाणिज्यिक राजधानी कही जाती है। यहां के शासकीय अस्पतालों में बेहतर सुविधाओं के बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन स्थिति इसके विपरीत है। गुरुवार को खंडवा से रेफर की गई 8 माह की बच्ची सिद्धि को छह घंटे तक वेंटिलेटर नहीं मिला। दोपहर दो बजे से रात आठ बजे तक पिता इधर-उधर भटकता रहा। आखिरकार एमवाय अस्पताल के अधीक्षक के हस्तक्षेप पर उसे भर्ती किया गया।

