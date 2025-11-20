Language
    इंदौर के एमवाय अस्पताल में घोर लापरवाही, महिला कबड्डी खिलाड़ी को चढ़ाई एक्सपायर्ड सलाइन

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 03:53 PM (IST)

    इंदौर के एमवाय अस्पताल में एक महिला कबड्डी खिलाड़ी को एक्सपायरी डेट वाली सलाइन चढ़ाने का मामला सामने आया है। परिजनों के विरोध करने पर नर्स ने लापरवाही भरा जवाब दिया। अस्पताल प्रशासन ने जांच के लिए कमेटी गठित की है। पहले भी अस्पताल में एक्सपायरी दवाएं मिल चुकी हैं।

    अस्पताल में भर्ती महिला अपने पति व बच्ची के साथ।

    डिजिटल डेस्क, इंदौर। एमजीएम मेडिकल कॉलेज से जुड़े इंदौर के एमवाय अस्पताल में एक और चौंकाने वाली लापरवाही सामने आई है। मेडिसिन विभाग के वार्ड-21 में भर्ती 27 वर्षीय महिला कबड्डी खिलाड़ी को स्टाफ ने एक्सपायरी तारीख पार कर चुकी एंटीबायोटिक सलाइन चढ़ा दी। परिजनों ने जब इस पर सवाल उठाए, तो नर्स ने बेपरवाही दिखाते हुए कहा— “इससे कुछ नहीं होता।” विशेषज्ञों ने इस रवैये और दवा को मरीज को लगाना खतरनाक करार दिया है।

    ऐसे हुआ खुलासा

    कबड्डी खिलाड़ी रोशनी सिंह को 12 नवंबर को पेट में एसिटिक फ्लूइड की समस्या के कारण अस्पताल में भर्ती किया गया था। उनके पति सागर सिंह ने ड्रिप लाइन पर लगी सिप्रो (एंटीबायोटिक) वायल की जांच की, तो पता चला कि उसकी एक्सपायरी डेट अगस्त में ही खत्म हो चुकी थी। उन्होंने इस संबंध में वीडियो बनाकर अधिकारियों को दिखाया, लेकिन शुरुआती स्तर पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। सागर के मुताबिक, अन्य मरीजों को भी वही दवा लगाई गई थी।

    अस्पताल प्रशासन की सफाई

    एमवाय अस्पताल के अधीक्षक डॉ. अशोक यादव ने कहा कि मरीज की हालत फिलहाल सामान्य है और कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं देखा गया है। मामले की जांच के लिए एक कमेटी गठित कर दी गई है।

    पहले भी मिल चुकी हैं एक्सपायर्ड दवाएं

    यह पहला मामला नहीं है। सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में कुछ ही दिनों पहले एक्सपायरी दवाएं मिलने पर डीन ने अधीक्षक को हटाने की कार्रवाई की थी। इसके बावजूद फिर से ऐसी गंभीर लापरवाही सामने आई है।

    वहीं, प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इसे गंभीर बताते हुए कहा कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वह स्वयं कलेक्टर से इस संबंध में बात करेंगे।