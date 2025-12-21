पसंदीदा युवक से शादी कराने की जिद में मोबाइल टावर पर चढ़ी युवती...देवास में 'शोले' स्टाइल हाई वोल्टेज ड्रामा

डिजिटल डेस्क, इंदौर। मालवांचल के देवास जिले में रविवार को एक हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जब सतवास थाना क्षेत्र के ग्राम धांसड़ में एक युवती अपनी पसंद के युवक से शादी कराने की जिद को लेकर गांव के मोबाइल टावर पर चढ़ गई। युवती को टावर पर चढ़ा देख गांव में अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए।

जानकारी के अनुसार, युवती अपने पसंद के युवक से शादी करना चाहती थी, लेकिन परिवार की सहमति नहीं मिलने से वह आहत थी। इसी नाराजगी में उसने यह कदम उठाया। टावर पर चढ़ने के बाद ग्रामीणों ने उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह काफी देर तक नीचे उतरने को तैयार नहीं हुई।

मौके पर पहुंचा परिवार घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस को सूचना दी गई। इसी बीच युवती के परिजन भी मौके पर पहुंच गए। परिवार और ग्रामीणों ने मिलकर काफी देर तक उसे समझाइश दी, जिसके बाद युवती को बमुश्किल सुरक्षित नीचे उतारा जा सका। पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले ही स्थिति नियंत्रण में आ चुकी थी।