    पसंदीदा युवक से शादी कराने की जिद में मोबाइल टावर पर चढ़ी युवती...देवास में 'शोले' स्टाइल हाई वोल्टेज ड्रामा

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 06:16 PM (IST)

    देवास जिले के धांसड़ गांव में एक युवती अपनी पसंद के युवक से शादी करने की जिद में मोबाइल टावर पर चढ़ गई। परिवार की असहमति के कारण नाराज युवती को ग्रामी ...और पढ़ें

    मोबाइल टावर पर चढ़ी युवती।

    डिजिटल डेस्क, इंदौर। मालवांचल के देवास जिले में रविवार को एक हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जब सतवास थाना क्षेत्र के ग्राम धांसड़ में एक युवती अपनी पसंद के युवक से शादी कराने की जिद को लेकर गांव के मोबाइल टावर पर चढ़ गई। युवती को टावर पर चढ़ा देख गांव में अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए।

    जानकारी के अनुसार, युवती अपने पसंद के युवक से शादी करना चाहती थी, लेकिन परिवार की सहमति नहीं मिलने से वह आहत थी। इसी नाराजगी में उसने यह कदम उठाया। टावर पर चढ़ने के बाद ग्रामीणों ने उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह काफी देर तक नीचे उतरने को तैयार नहीं हुई।

    मौके पर पहुंचा परिवार 

    घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस को सूचना दी गई। इसी बीच युवती के परिजन भी मौके पर पहुंच गए। परिवार और ग्रामीणों ने मिलकर काफी देर तक उसे समझाइश दी, जिसके बाद युवती को बमुश्किल सुरक्षित नीचे उतारा जा सका। पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले ही स्थिति नियंत्रण में आ चुकी थी।

    पुलिस ने यह कहा

    सतवास थाना प्रभारी मनोज सिंह ने बताया कि युवती के मोबाइल टावर पर चढ़ने की सूचना पर पुलिस टीम मौके के लिए रवाना हुई थी, लेकिन तब तक वह नीचे उतर चुकी थी। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि युवती परिवार की असहमति से नाराज होकर यह कदम उठाया था।

    प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जब कुछ लोग टावर पर चढ़कर युवती को उतारने का प्रयास कर रहे थे, तो उसने ऐसा न करने की बात कही, जिससे स्थिति और संवेदनशील हो गई थी। हालांकि समय रहते परिवार और ग्रामीणों की समझाइश से मामला शांत हो गया।