MP News: खंडवा के सक्तापुर में तीन मकानों में लगी भीषण आग, 50 वर्षीय व्यक्ति जिंदा जला, दमकल व्यवस्था पर उठे सवाल

डिजिटल डेस्क, इंदौर। खंडवा जिले के पुनासा क्षेत्र में ग्राम सक्तापुर में मंगलवार सुबह दिल दहला देने वाला हादसा हो गया। सुबह करीब 5.30 बजे लगी भीषण आग ने देखते ही देखते तीन मकानों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में 50 वर्षीय सूरज राठौर की जिंदा जलने से मौत हो गई। आग पर काबू पाने के लिए छह से अधिक दमकल वाहनों के साथ ग्रामीणों को घंटों मशक्कत करनी पड़ी।

सरपंच के भाई के घर में लगी आग ग्रामीणों के अनुसार सुबह-सुबह अधिकांश लोग गहरी नींद में थे। ग्राम सरपंच सुनील राठौर के भाई सूरज राठौर के घर से अचानक आग की लपटें और धुआं उठता देख आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई। शोर सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आग तेजी से फैलकर आसपास के दो अन्य मकानों तक पहुंच चुकी थी। मकान पुराने, मिट्टी और लकड़ी से बने होने के कारण आग ने जल्द ही विकराल रूप ले लिया।

घर में रह रहे लोग किसी तरह जान बचाकर बाहर निकल आए, लेकिन सूरज राठौर उस समय घर में अकेला सो रहा था। उसकी मां इंदौर में बेटी के घर गई हुई थी। आग इतनी तेजी से फैली कि सूरज को संभलने या बाहर निकलने का मौका नहीं मिल सका और वह मकान के भीतर ही जिंदा जल गया। आग की तेज लपटों के कारण कोई भी व्यक्ति घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाया।