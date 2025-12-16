देवास में सनसनीखेज वारदात : साढ़े 11 साल के बेटे ने धारदार हथियार से की पिता की हत्या
डिजिटल डेस्क, इंदौर। देवास जिले के दूरस्थ अंचल उदयनगर थाना क्षेत्र के ग्राम बारियापुरा में तीन दिन पहले सामने आए संदिग्ध मौत के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जांच में पता चला है कि 45 वर्षीय महेश अखाड़े की हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि उसके साढ़े 11 साल के नाबालिग बेटे ने ही धारदार हथियार से वार कर की थी। पुलिस ने मर्ग जांच पूरी होने के बाद सोमवार रात को हत्या का प्रकरण दर्ज किया है।
बताया जा रहा है कि शुक्रवार रात महेश अखाड़े का शव घर के अंदर संदिग्ध हालत में मिला था। शरीर पर धारदार हथियार के गंभीर निशान थे, जिससे शुरुआत में ही हत्या की आशंका जताई जा रही थी। घटना के समय मृतक के पिता गांव में ही चल रहे मृत्युभोज कार्यक्रम में गए हुए थे, जबकि घर पर महेश की पत्नी और कुछ रिश्तेदार मौजूद थे।
पुलिस ने मामले की तह तक जाने के लिए परिवार के सभी सदस्यों और मौजूद लोगों के बयान दर्ज किए। जांच के दौरान सामने आया कि पारिवारिक विवाद के दौरान नाबालिग पुत्र ने धारदार हथियार से पिता पर हमला किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
उदयनगर थाना प्रभारी दर्शना मुजाल्दा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पारिवारिक विवाद को वारदात की वजह माना जा रहा है। नाबालिग से पूछताछ की जा रही है और मामले में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।
शराब की लत और घरेलू कलह बनी वजह
पुलिस के अनुसार, मृतक महेश अखाड़े शराब पीने का आदी था और इसी कारण उसका पत्नी से अक्सर विवाद होता रहता था। वारदात वाले दिन भी घर में विवाद हुआ था। आशंका जताई जा रही है कि इसी दौरान माहौल बिगड़ने पर बालक ने आवेश में आकर पिता पर हमला कर दिया।
