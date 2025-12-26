Language
    रुचि ग्रुप के शाहरा परिवार पर ED का छापा, दो अरब के बैंक लोन घोटाले में इंदौर और मुंबई में की कार्रवाई

    By Ravindra Soni Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 04:51 PM (IST)

    डिजिटल डेस्क, इंदौर। करीब दो अरब रुपये के बैंक लोन घोटाले में आरोपित रुचि समूह और शाहरा बंधु अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निशाने पर आ गए हैं। ईडी ने रुचि ग्रुप के प्रमोटर दिवंगत हो चुके कैलाशचंद्र शाहरा के घर-दफ्तरों के साथ उनके बेटे उमेश शाहरा व परिवार से जुड़े इंदौर व मुंबई के ठिकानों पर छापे मारे।

    रुचि ग्रुप की कंपनियों ने बैंकों के कंसोर्टियम से 2016-2017 में 188.35 करोड़ रुपये का लोन हासिल कर घोटाले को अंजाम दिया था। ईडी ने ताजा जांच के दौरान कार्रवाई करते हुए शाहरा परिवार के सदस्यों के बैंक खातों के साथ उसमें मौजूद 20 लाख रुपये से ज्यादा की राशि फ्रीज कर दी है। साथ ही अलग-अलग ठिकानों से 23 लाख रुपये की नकदी भी जब्त की है। सीबीआइ पहले ही रुचि ग्रुप व कर्ताधर्ताओं के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर चुकी है।

    बैंक लोन फ्राड में 2021 में सीबीआइ ने रुचि ग्लोबल लिमिटेड जो बाद में एग्रोट्रेड इंटरप्राइजेस बन गई है। दूसरी कंपनी रुचि एक्रोनी जो बाद में स्टीलटेक रिसोर्स लिमिटेड बनी और आरएस स्टील जो अब एलजीबी स्टील है को जांच के दायरे में लिया था। बैंकों से लोन के नाम पर ठगी करने के मामले में सीबीआइ ने उमेश शाहरा, साकेत भदौरिया और आशुतोष मिश्रा को आरोपित बनाया है।

    सीबीआइ की एफआइआर के आधार पर ईडी ने भी मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की है। ताजा छापे के बाद ईडी ने बयान दिया कि प्रिवेंशन आफ मनी लान्ड्रिंग एक्ट 2002 के आधार पर ईडी जांच कर रहा है।

    जांच के दौरान बैंक लोन के रुपये को बोगस कंपनियों के जरिए घुमाने और अकाउंटिंग में हेरफेर कर हड़पने के तथ्य मिले हैं। ईडी को जांच के दौरान कई शैल कंपनियां लोन घोटाले को अंजाम देने के लिए बनाने की जानकारी मिली। साथ ही फर्जी क्रेडिट नोट, बिल वाउचर के जरिए बैंक लोन के पैसों को घुमाकर व्यापार में लगाने की बजाय हड़पने के तथ्य भी मिले हैं।

    कार्रवाई के दौरान ईडी ने अलग-अलग जगहों से डिजिटल और कंप्यूटर रिकार्ड के साथ दस्तावेज भी जब्त किए हैं। आगे कार्रवाई करते हुए ईडी रुचि ग्रुप द्वारा हड़पे गए रुपयों से अर्जित संपत्तियों को अटैच करने की कार्रवाई भी कर सकता है।