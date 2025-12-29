चलते ट्रक से तिरपाल काटकर उड़ाते थे LED टीवी, देवास में शातिर गिरोह बेनकाब; पांच आरोपी गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, इंदौर। देवास जिले में एबी रोड पर चलते ट्रकों को निशाना बनाकर एलईडी टीवी चोरी करने वाले शातिर गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। देवास–मक्सी मार्ग पर हुई बड़ी चोरी की वारदात में टोंकखुर्द थाना पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी की आठ एलईडी टीवी, वारदात में इस्तेमाल की गई दो बाइक, एक कटर और 91 हजार रुपये नकद बरामद किए गए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस के अनुसार, सभी आरोपी टोंकखुर्द थाना क्षेत्र के निवासी हैं और पहले भी इस तरह की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। आरोपियों ने चलते ट्रक का तिरपाल काटकर उसमें रखे कीमती सामान को चुराने की बात कबूल की है।

दरअसल, 10 दिसंबर को जसराम यादव निवासी बूटा, जिला इटावा (उत्तर प्रदेश) ने टोंकखुर्द थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि वे अपने ट्रक से माल लेकर जा रहे थे, तभी देवास–मक्सी के बीच एबी रोड पर अज्ञात चोरों ने ट्रक का तिरपाल काटकर 13 एलईडी टीवी चुरा लीं। मामले में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की गई।

जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले, जिनमें कुछ संदिग्ध नजर आए। इसी आधार पर देवमुंडला स्थित कंजर डेरा निवासी विकास गुदेन को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में उसने चोरी की वारदात कबूल करते हुए अपने साथियों के नाम उजागर किए।