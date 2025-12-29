Language
    चलते ट्रक से तिरपाल काटकर उड़ाते थे LED टीवी, देवास में शातिर गिरोह बेनकाब; पांच आरोपी गिरफ्तार

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 02:32 PM (IST)

    देवास जिले में एबी रोड पर चलते ट्रकों से एलईडी टीवी चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। टोंकखुर्द थाना पुलिस ने पांच शातिर आरोपियों को गिरफ्तार क ...और पढ़ें

    देवास पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया।

    डिजिटल डेस्क, इंदौर। देवास जिले में एबी रोड पर चलते ट्रकों को निशाना बनाकर एलईडी टीवी चोरी करने वाले शातिर गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। देवास–मक्सी मार्ग पर हुई बड़ी चोरी की वारदात में टोंकखुर्द थाना पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी की आठ एलईडी टीवी, वारदात में इस्तेमाल की गई दो बाइक, एक कटर और 91 हजार रुपये नकद बरामद किए गए हैं।

    पुलिस के अनुसार, सभी आरोपी टोंकखुर्द थाना क्षेत्र के निवासी हैं और पहले भी इस तरह की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। आरोपियों ने चलते ट्रक का तिरपाल काटकर उसमें रखे कीमती सामान को चुराने की बात कबूल की है।

    दरअसल, 10 दिसंबर को जसराम यादव निवासी बूटा, जिला इटावा (उत्तर प्रदेश) ने टोंकखुर्द थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि वे अपने ट्रक से माल लेकर जा रहे थे, तभी देवास–मक्सी के बीच एबी रोड पर अज्ञात चोरों ने ट्रक का तिरपाल काटकर 13 एलईडी टीवी चुरा लीं। मामले में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की गई।

    जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले, जिनमें कुछ संदिग्ध नजर आए। इसी आधार पर देवमुंडला स्थित कंजर डेरा निवासी विकास गुदेन को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में उसने चोरी की वारदात कबूल करते हुए अपने साथियों के नाम उजागर किए।

    इसके बाद पुलिस ने कंजर डेरा सामगी निवासी आर्यन हाड़ा, पंकज उर्फ रोहित गुदेन, मोड़ सिंह और सतीश को भी गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने स्वीकार किया कि चोरी की गई कुछ एलईडी टीवी वे बेच चुके हैं, जिनके खरीदारों की तलाश की जा रही है।

    अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सिटी) जयवीर सिंह भदौरिया ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड पहले से मौजूद है। उनसे अन्य चोरी की घटनाओं के संबंध में भी पूछताछ की जा रही है।