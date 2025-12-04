Tikamgarh: बिजली सुधार के लिए लाइनमैन ने खंभे पर युवक को चढ़ाया, करंट से झुलसकर मौत, उल्टा लटका शव

डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में बिजली सुधार का काम करते हुए एक दर्दनाक हादसा हो गया। 35 वर्षीय मोहन अहिरवार को लाइनमैन ने 11 केवी लाइन की मरम्मत के लिए खंभे पर चढ़ाया, लेकिन तभी अचानक बिजली लाइन चालू हो गई और युवक तेज करंट की चपेट में आ गया और खंभे पर ही झुलसकर उसकी मौत हो गई।

घटना बल्देवगढ़ थाना क्षेत्र के डूडीयन खेरा गांव में गुरुवार सुबह हुई। कैसे हुआ हादसा? बताया जाता है कि सूरजपुर फीडर के लाइनमैन हरिदास अहिरवार ने अपने निजी सहयोगी मोहन अहिरवार को 11 केवी लाइन सुधारने भेजा था। गांव वालों के मुताबिक, मरम्मत का काम शुरू होते ही अचानक किसी ने लाइन चालू कर दी। इससे मोहन करंट की चपेट में आया और खंभे पर ही झुलस गया और उल्टा लटककर रह गया। मौके पर मौजूद लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी।