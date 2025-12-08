शिवपुरी में छोटे भाई ने पीट-पीटकर बड़े भाई को मार डाला, शराब के नशे में हुआ था विवाद

Language
    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 01:37 PM (IST)

    शिवपुरी जिले के रायचंद्रखेड़ी गांव में शराब के नशे में एक छोटे भाई ने बड़े भाई की पीट-पीटकर हत्या कर दी। विवाद बढ़ने पर आरोपी संतोष जाटव ने खटिया की प ...और पढ़ें

    शिवपुरी में युवक की हत्या (इनसेट - मृतक बृज जाटव)

    डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। शिवपुरी जिले के सिरसौद थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम रायचंद्रखेड़ी में शनिवार देर शाम एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। यहां छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को बेरहमी से पीट-पीट कर मार डाला। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करते हुए आरोपी छोटे भाई को गिरफ्तार कर लिया है।

    प्राप्त जानकारी के अनुसार, रायचंद्रखेड़ी निवासी बृज जाटव (उम्र 34 वर्ष) शनिवार की शाम करीब 7 बजे शराब के नशे में अपने घर पहुंचा था। इसी बात पर उसका अपने छोटे भाई संतोष जाटव (उम्र 30 वर्ष) के साथ विवाद शुरू हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि संतोष जाटव ने पास रखी खटिया की पाटी (लकड़ी का हिस्सा) उठाकर बड़े भाई बृज की छाती पर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए।

    हमले के बाद बृज जाटव बेहोश हो गया। उसकी गंभीर दशा देख परिजन उसे तत्काल इलाज के लिए जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने बृज को मृत घोषित कर दिया। रविवार की सुबह पुलिस ने मृतक का पोस्टमॉर्टम करवाया, जिसमें मौत का कारण फेफड़े फटना बताया गया।

    पुलिस ने मृतक के छोटे भाई संतोष जाटव के विरुद्ध हत्या का प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी को सोमवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा।

    ग्रामीणों और परिजनों ने पुलिस को बताया कि हत्या का आरोपी संतोष जाटव मानसिक रूप से बीमार है और उसका स्वभाव सनकी है। वह अक्सर गांव वालों या परिवार के सदस्यों से झगड़ा करता रहता था। इसी सनक में उसने शनिवार को अपने बड़े भाई के साथ झगड़ा किया और पाटी से पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी।