शिवपुरी में छोटे भाई ने पीट-पीटकर बड़े भाई को मार डाला, शराब के नशे में हुआ था विवाद

डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। शिवपुरी जिले के सिरसौद थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम रायचंद्रखेड़ी में शनिवार देर शाम एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। यहां छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को बेरहमी से पीट-पीट कर मार डाला। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करते हुए आरोपी छोटे भाई को गिरफ्तार कर लिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, रायचंद्रखेड़ी निवासी बृज जाटव (उम्र 34 वर्ष) शनिवार की शाम करीब 7 बजे शराब के नशे में अपने घर पहुंचा था। इसी बात पर उसका अपने छोटे भाई संतोष जाटव (उम्र 30 वर्ष) के साथ विवाद शुरू हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि संतोष जाटव ने पास रखी खटिया की पाटी (लकड़ी का हिस्सा) उठाकर बड़े भाई बृज की छाती पर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए।