MP News: किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस का अनूठा प्रदर्शन, 'चिड़िया चुग गई खेत' की सांकेतिक झांकी के साथ सरकार को घेरा

डिजिटल डेस्क, भोपाल। किसानों का मुद्दे पर सोमवार को विधानसभा सत्र के दौरान सदन में सरकार को घेरने के बाद मंगलवार को सदन के बाहर कांग्रेस ने चिड़िया चुग गई खेत की सांकेतिक झांकी के साथ प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान पार्टी के विधायकों ने आरोप लगाया कि किसान को ना तो उपज का उचित मूल्य मिल रहा है और ना ही समय पर खाद व मुआवजा। सरकार किसान हित की लगातार अनदेखी कर रही है।हजारों किसान सड़कों पर उतर रहे हैं पर सरकार आंख, नाक और कान बंद करके बैठी है।

कतार के फेर में फंसा किसान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के साथ कांग्रेस के अधिकतर विधायकों ने चिड़िया चुग गई खेत की सांकेतिक झांकी लेकर नारेबाजी की। सिंघार ने कहा कि किसान का लाइन और चक्कर खत्म ही नहीं हो रहे हैं। कभी वह खाद के लिए लाइन में लगता है तो कभी मुआवजे के लिए भटकता है। दस घंटे बिजली का दावा तो सरकार करती है पर वास्तव में आठ घंटे भी नहीं मिल रही। इस पर भी बीच-बीच में ट्रिपिंग होती रहती है। वोल्टेज की समस्या अलग है।