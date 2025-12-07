Language
    Shivpuri: टीआई ने एफआइआर दर्ज कराने आए छात्र को चप्पल से पीटा, रातभर बैरक में बंद रखा

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 07:10 PM (IST)

    शिवपुरी के पिछोर थाने में एफआईआर दर्ज कराने गए एलएलबी छात्र क्षितिज पाठक के साथ टीआई द्वारा मारपीट का मामला सामने आया है। छात्र ने टीआई पर गंभीर आरोप ...और पढ़ें

    पिछोर थाने में टीआइ हाथ में चप्पल लेकर LLB छात्र को पीटते नजर आ रहे हैं। (वीडियोग्रेब)

    डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। शिवपुरी जिले के पिछोर थाने में एफआइआर दर्ज कराने पहुंचे एलएलबी के छात्र क्षितिज पाठक के साथ टीआई ने चप्पलों से मारपीट कर दी। इस घटनाक्रम का वीडियो भी सोशल मीडिया पर बहुप्रसारित हो रहा है। हालांकि पिछोर टीआई इसे फर्जी और AI निर्मित बता रहे हैं।

    छात्र ने लगाए गंभीर आरोप

    फरियादी छात्र क्षितिज का आरोप है कि टीआई ने न सिर्फ उसके साथ मारपीट की है, बल्कि अकारण रात भर थाने के बैरक में बंद रखा। इसके बाद शांति भंग करने का प्रकरण दर्ज कर लिया। अब बहुप्रसारित वीडियो को AI निर्मित कहने के लिए दबाव बनाया जा रहा है।

    यह है मामला

    दरअसल, शनिवार को पिछोर कस्बे में फरहान खान का एक व्यक्ति से विवाद हो गया था, जिसके बाद वह अपने दोस्त क्षितिज के साथ शिकायत दर्ज कराने पिछोर थाने पहुंचा। दोनों कम्प्यूटर पर कार्य कर रहे पुलिस कर्मचारी के पास खड़े थे, तभी टीआई उमेश उपाध्याय पहुंचे और गालियां देकर सबको बाहर निकाल दिया। क्षितिज ने कारण पूछा तो पिटाई शुरू कर दी।

    जमानत भरने के बाद छोड़ा

    क्षितिज के अनुसार उसे 15-20 थप्पड़ मारे गए। रात भर बैरक में बंद रखकर टायर के पट्टे व लात घूंसों से पीटा। गला दबाया, वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गया तो चेहरे पर जूते मारे। क्षितिज के स्वजन ने रविवार दोपहर दो बजे जब 151 के मामले में जमानत भरी, तब उसे थाने से छोड़ा गया।

    वहीं टीआइ उमेश उपाध्याय ने मारपीट के आरोपों को निराधार बताया है। उनका कहना है कि वीडियो AI से बनाया गया है। वहीं क्षितिज ने एसपी से थाने में लगे कैमरों की जांच करवाने की मांग की है। कहा कि अगर कोई घटनाक्रम नहीं हुआ तो शांति भंग की कार्रवाई क्यों की गई।

    सोशल मीडिया पर बहुप्रसारित वीडियो की सच्चाई के संबंध में प्रभारी पुलिस अधीक्षक द्वारा जांच करवाई जा रही है। जो तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
    - प्रशांत शर्मा, एसडीओपी, पिछोर