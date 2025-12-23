शिवपुरी मेडिकल कॉलेज के बाहर चाय की दुकान पर विवाद, जूनियर डॉक्टरों ने भाजपा-कांग्रेस नेता पुत्रों पर किया हमला, कार पर पथराव

डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। शिवपुरी के कोतवाली थाना क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज के बाहर चाय की दुकान पर उस समय हंगामा मच गया, जब जूनियर डॉक्टरों ने पूर्व विधायक ओम प्रकाश खटीक के पोते एवं व्यवसायी राजकुमार खटीक के बेटे देबू खटीक, युवा भाजपा नेता प्रशांत राठौर और कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष के बेटे नलिन पंडित पर हमला कर दिया।

बताया जा रहा है कि विवाद इतना बढ़ गया कि तीनों युवक जान बचाकर कार से वहां से निकले, लेकिन आरोप है कि जूनियर डॉक्टरों ने बाइक से उनका पीछा किया और कार पर पथराव कर दिया। पथराव में कार के कांच टूट गए और वाहन को नुकसान पहुंचा। मामले में पुलिस ने पांच से छह अज्ञात आरोपितों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जाएगी।

कोतवाली में भी बढ़ा तनाव घटना के बाद जूनियर डॉक्टरों का एक दल कोतवाली पहुंचा और पुलिस को बताया कि युवकों ने भी डॉक्टरों से मारपीट की है। पुलिस ने जब घायलों के बारे में पूछा तो वे कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे सके। इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई, हालात हाथापाई तक पहुंच गए, हालांकि पुलिस के हस्तक्षेप से स्थिति संभल गई।