भिंड में रेत माफिया की दबंगई : ट्रैक्टर से SDM की गाड़ी को मारी टक्कर, दो ओवरलोड ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त
भिंड जिले के लहार क्षेत्र में रेत माफिया की दबंगई सामने आई। अवैध रेत परिवहन रोकने पहुंचे एसडीएम की गाड़ी को ट्रैक्टर चालक ने टक्कर मार दी। घटना मिहोना ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। भिंड जिले के लहार क्षेत्र में सोमवार सुबह रेत माफिया की दबंगई सामने आई, जब अवैध रेत परिवहन रोकने पहुंचे एसडीएम की गाड़ी को ट्रैक्टर चालक ने टक्कर मार दी। घटना मिहोना बायपास की है, जहां एसडीएम विजय सिंह यादव की सरकारी गाड़ी को नुकसान पहुंचा है। राहत की बात यह रही कि हादसे में एसडीएम और उनके चालक को कोई चोट नहीं आई। पुलिस ने मौके से रेत से भरे दो ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त कर लिए हैं।
बैठक में शामिल होने जा रहे थे एसडीएम
जानकारी के अनुसार, लहार एसडीएम विजय सिंह यादव सोमवार को टीएल बैठक में शामिल होने लहार से भिंड जा रहे थे। इसी दौरान मिहोना बायपास पर उन्हें रेत से भरे कई ट्रैक्टर-ट्रॉली नजर आए, जिनमें दो वाहन ओवरलोड थे। एसडीएम ने जब इन्हें रोकने का प्रयास किया, तो एक ट्रैक्टर चालक ने कार्रवाई से बचने के लिए जानबूझकर एसडीएम की गाड़ी में ट्रैक्टर घुसा दिया। टक्कर से वाहन का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया।
राजस्व-पुलिस टीम ने पकड़ा
घटना के तुरंत बाद एसडीएम ने मिहोना थाना प्रभारी विजय कैन को सूचना दी। पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने घेराबंदी कर दोनों ट्रैक्टर-ट्रॉली को पकड़ लिया और थाने पहुंचाया। पुलिस ने ट्रैक्टर चालकों के खिलाफ अवैध रेत परिवहन, ओवरलोडिंग और शासकीय वाहन को नुकसान पहुंचाने सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है।
SDM का सख्त संदेश
एसडीएम विजय सिंह यादव ने कहा कि अवैध रेत परिवहन में लगे ओवरलोड और तेज रफ्तार वाहन आमजन की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हैं। ऐसे मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही या दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रेत माफिया के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
