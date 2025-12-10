पन्ना में लकवाग्रस्त किसान की चमकी किस्मत, मिला 3.39 कैरेट का बेशकीमती हीरा
पन्ना में लकवाग्रस्त किसान राजेन्द्र सिंह बुंदेला को 3.39 कैरेट का हीरा मिला है, जिसकी अनुमानित कीमत 10 लाख रुपये है। डेढ़ साल पहले लकवे का शिकार होने ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। कहते हैं किस्मत उसी का दरवाजा खटखटाती है, जो विपरीत परिस्थितियों में भी हौसला नहीं करता और पूरी जीवटता से अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ता रहता है। खजुराहो निवासी लकवाग्रस्त किसान राजेन्द्र सिंह बुंदेला इसका ताजा उदाहरण हैं। वर्षों की कठिनाइयों के बाद मंगलवार को पन्ना की रत्नगर्भा धरती पर उनकी उथली खदान में किस्मत ऐसे मुस्कुराई कि हाथ आया 3.39 कैरेट का जेम्स क्वालिटी हीरा, जो लगभग 10 लाख रुपये की कीमत का बताया जा रहा है।
यहां पर यह बता दें कि राजेंद्र बुंदेला करीब डेढ़ साल पहले लकवे का शिकार हो गए थे। इलाज से काफी हद तक ठीक तो हो गए, लेकिन भारी मेहनत वाले काम नहीं कर पाते थे। इसी कारण उन्होंने कृष्णा कल्याणपुर पटी में पट्टा लेकर छोटी खदान शुरू की और अब उसी खदान से निकला यह ‘लकी हीरा’ उनकी जिंदगी बदलने की तैयारी में है।
भगवान जुगल किशोर जू की कृपा
बुंदेला इस हीरे को अपने ईष्ट देव जुगल किशोर जु की कृपा मानते हैं। उनका सपना है कि नीलामी से मिलने वाली पूरी राशि को फिर से खदान में निवेश करें, ताकि एक दिन बड़े हीरों की सूची में उनका नाम सबसे ऊपर दर्ज हो।
हीरा कार्यालय में जमा, उम्मीदों को मिले पंख
बुधवार दोपहर करीब 2:30 बजे किसान बुंदेला ने इस हीरे को हीरा कार्यालय में जमा कर दिया। अब उन्हें इस हीरे की नीलामी का इंतजार है, जिससे मिली रकम के साथ वह अपने जीवन की नई शुरुआत कर सकें।
