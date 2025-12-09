पन्ना में दो दोस्तों की एक साथ चमकी किस्मत, रातोंरात बने लखपति, मिला 50 लाख का हीरा
पन्ना में दो दोस्तों की किस्मत रातोंरात चमक गई जब उन्हें लीज पर ली गई खदान में 15.34 कैरेट का हीरा मिला, जिसकी कीमत 50 लाख रुपये से अधिक है। सतीश खटीक ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, भोपाल। कहते हैं किस्मत कब, कहां और कैसे पलट जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। पन्ना की रत्नगर्भा धरती ने दो दोस्तों की जिंदगी भी बिल्कुल ऐसे ही बदल दी। महज 20 दिन पहले लीज पर ली गई खदान से उन्हें मिला चमचमाता हुआ 15.34 कैरेट का जेम्स क्वालिटी का हीरा, जिसकी कीमत 50 लाख रुपये से भी अधिक आंकी जा रही है। दोनों दोस्तों ने हीरे को हीरा कार्यालय में जमा करा दिया है, जहां इसे अब नीलामी में रखा जाएगा।
20 दिन की मेहनत और मिला बेशकीमती हीरा
रानीगंज के रहने वाले सतीश खटीक (24) और साजिद मोहम्मद (23) ने मिलकर कृष्णा कल्याणपुर पटी क्षेत्र में हीरे की खदान पट्टे पर ली थी। रोजमर्रा के कामकाज के बीच वे पिछले 20 दिन से लगातार खदान में मेहनत कर रहे थे। और आज उनकी किस्मत चमक उठी।
बहनों की करनी है शादी
सतीश अपने पिता के साथ मांस की दुकान चलाते हैं, जबकि साजिद अपने पिता की फल की दुकान में हाथ बंटाते हैं। दोनों की घर में शादी-लायक बहनें हैं और पैसों की सख्त जरूरत थी। ऐसे में किस्मत आजमाने उन्होंने खदान ली—और बड़ी सफलता ने उनका दरवाज़ा खटखटा दिया।
दोनों दोस्तों का कहना है कि नीलामी से मिलने वाले पैसों को वे बराबर बांटेंगे, जिससे सबसे पहले वे अपनी-अपनी बहनों की शादी करेंगे और फिर आगे खदान लगाने या अपने काम-धंधे को मजबूत करने में निवेश करेंगे।
तीन पीढ़ियों की मेहनत, पोते ने पाया बड़ा हीरा
- साजिद बताते हैं कि हीरा खोजने की यह कोशिश उनके परिवार में नई नहीं है।
- दादा मोहम्मद हबीब 50 साल तक पत्थर काटते रहे लेकिन उन्हें सिर्फ 1 कैरेट का हीरा मिला।
- पिता नफीस मोहम्मद भी 20 वर्षों तक खोज में लगे रहे, पर छोटे-मोटे हीरे ही मिलते रहे।
और आज उसी परिवार के साजिद के हाथ लगा 15.34 कैरेट का बेशकीमती रतन, जिससे पूरे परिवार में जश्न का माहौल है।
मार्केट में जबरदस्त डिमांड
हीरा पारखी अनुपम सिंह के मुताबिक यह जेम्स क्वालिटी का हीरा है, जिसकी बाजार में काफी मांग रहती है। यह हीरा जल्द ही नीलामी के लिए पेश किया जाएगा।
