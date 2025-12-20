MP News: दतिया में टीकाकरण के बाद बिगड़ी बच्चों की तबीयत, एक मासूम की मौत, 3 अस्पताल में भर्ती

डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। मध्यप्रदेश के दतिया जिले से एक गंभीर मामला सामने आया है। दुरसड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम ककरऊआ में शुक्रवार को नियमित टीकाकरण के बाद डेढ़ माह के एक मासूम बच्चे की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य बच्चों की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद गांव में दहशत और आक्रोश का माहौल बन गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

टीकाकरण के कुछ देर बाद बिगड़ी तबीयत जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार को गांव में आशा कार्यकर्ता द्वारा नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के तहत बच्चों को वैक्सीन लगाई गई थी। टीका लगने के कुछ समय बाद ही एक डेढ़ माह के बच्चे की अचानक तबीयत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। इसी दौरान तीन अन्य बच्चों में भी अस्वस्थता के लक्षण दिखाई दिए, जिन्हें तत्काल इलाज के लिए जिला अस्पताल दतिया रेफर किया गया।

जांच के आदेश मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को तत्काल जांच के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि यदि जांच में किसी भी स्तर पर लापरवाही पाई जाती है, तो जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।