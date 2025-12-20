MP News: दतिया में टीकाकरण के बाद बिगड़ी बच्चों की तबीयत, एक मासूम की मौत, 3 अस्पताल में भर्ती
मध्य प्रदेश के दतिया में टीकाकरण के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ने की खबर सामने आई है। एक बच्चे की मौत हो गई है, जबकि तीन अन्य को अस्पताल में भर्ती कराया
डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। मध्यप्रदेश के दतिया जिले से एक गंभीर मामला सामने आया है। दुरसड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम ककरऊआ में शुक्रवार को नियमित टीकाकरण के बाद डेढ़ माह के एक मासूम बच्चे की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य बच्चों की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद गांव में दहशत और आक्रोश का माहौल बन गया है।
टीकाकरण के कुछ देर बाद बिगड़ी तबीयत
जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार को गांव में आशा कार्यकर्ता द्वारा नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के तहत बच्चों को वैक्सीन लगाई गई थी। टीका लगने के कुछ समय बाद ही एक डेढ़ माह के बच्चे की अचानक तबीयत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। इसी दौरान तीन अन्य बच्चों में भी अस्वस्थता के लक्षण दिखाई दिए, जिन्हें तत्काल इलाज के लिए जिला अस्पताल दतिया रेफर किया गया।
कलेक्टर बंगले तक पहुंचा ग्रामीणों का आक्रोश
घटना से नाराज ग्रामीण बड़ी संख्या में शिकायत लेकर कलेक्टर बंगले पहुंचे। ग्रामीणों ने टीकाकरण प्रक्रिया में लापरवाही का आरोप लगाते हुए स्वास्थ्य अमले की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की।
जांच के आदेश
मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को तत्काल जांच के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि यदि जांच में किसी भी स्तर पर लापरवाही पाई जाती है, तो जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में पहुंचकर टीकाकरण से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं की पड़ताल कर रही है। वहीं जिला अस्पताल में भर्ती बच्चों की हालत पर डॉक्टरों की टीम लगातार निगरानी रखे हुए है।
