ग्वालियर में अग्निवीर भर्ती के दौरान तीन फर्जी अभ्यर्थी पकड़ाए, उम्र छिपाने के लिए बनवाए जाली दस्तावेज

डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती परीक्षा की दूसरी मेरिट सूची हाल ही में जारी हुई थी। जिसमें 770 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। अब इन अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन शुरू हो गया है। शुक्रवार को पहला दिन था। पहले ही दिन तीन अभ्यर्थी पकड़े गए, जिन्होंने फर्जी अंकसूची और आधार कार्ड लगाकर लिखित व शारीरिक परीक्षा में भाग लिया। 26 दिसंबर से चयनितों की ट्रेनिंग सेंटर के लिए रवानगी शुरू हो जाएगी।

