ग्वालियर में अग्निवीर भर्ती के दौरान तीन फर्जी अभ्यर्थी पकड़ाए, उम्र छिपाने के लिए बनवाए जाली दस्तावेज
डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती परीक्षा की दूसरी मेरिट सूची हाल ही में जारी हुई थी। जिसमें 770 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। अब इन अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन शुरू हो गया है। शुक्रवार को पहला दिन था। पहले ही दिन तीन अभ्यर्थी पकड़े गए, जिन्होंने फर्जी अंकसूची और आधार कार्ड लगाकर लिखित व शारीरिक परीक्षा में भाग लिया। 26 दिसंबर से चयनितों की ट्रेनिंग सेंटर के लिए रवानगी शुरू हो जाएगी।
मार्च में अग्निवीर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा हुई थी। लिखित परीक्षा में करीब 33 हजार अभ्यर्थी शामिल हुए थे। जिसमें से 9500 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए और अगस्त में शिवपुरी में इनकी शारीरिक परीक्षा हुई। इस बार दो मेरिट सूची जारी हुई। पहली मेरिट सूची में 704 अभ्यर्थी चयनित हुए थे। यह अभ्यर्थी 15 दिसंबर तक ट्रेनिंग सेंटर पर पहुंच गए और इनकी ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। 15 दिसंबर को ही दूसरी मेरिट सूची जारी हुई। इसमें 770 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं।
शुक्रवार से दस्तावेजों का सत्यापन हुआ। पहले दिन 104 अभ्यर्थियों को दस्तावेज के लिए बुलाया गया। अब लगातार सत्यापन कार्य चलेगा। 26 दिसंबर से इनकी ट्रेनिंग सेंटर के लिए रवानगी होगी।
ऐसे किया फर्जीवाड़ा
दस्तावेज सत्यापन में तीन युवक ऐसे पकड़े गए, जिन्होंने फर्जी दस्तावेजों से भर्ती होने का प्रयास किया। इसमें ग्वालियर, मुरैना और आगरा के युवक शामिल हैं। इन्होंने पूछताछ में बताया कि ओवरएज होने के बाद फर्जी अंकसूची, आधार कार्ड तैयार करवाया। फर्जी दस्तावेज लगाकर ही ऑनलाइन आवेदन किया। इस आधार पर पहले लिखित परीक्षा, फिर शारीरिक परीक्षा दी। जिससे यह लोग चयनित हो गए। दस्तावेज सत्यापन में इनका फर्जीवाड़ा पकड़ में आ गया।
