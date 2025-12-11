मुरैना में दुल्हन ने प्रेमी संग फांसी लगाकर दी जान, साड़ी से बनाया फंदा, कुछ घंटे बाद आने वाली थी बरात

डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। मुरैना जिले में देवगढ़ क्षेत्र के तिलौंधा गांव में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। गुरुवार सुबह करीब दस बजे एक प्रेमी युगल ने पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका भारती कुशवाह की गुरुवार को ही शादी थी, दोपहर में उसकी बरात आने वाली थी। घर में शादी कार्यक्रम का उल्लास छाया था। घरवाले बरात के स्वागत की तैयारियों में जुटे थे। तभी सुबह भारती बुआ के संग शौच के बहाने खेत पर गई और प्रेमी रवि कुशवाह संग फांसी लगा ली।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रिश्तों की उलझन दोनों रिश्ते में चचेरे भाई-बहन लगते थे। इस कारण परिजनों ने इनका प्रेम प्रसंग को मंजूरी नहीं दी । दोनों के मिलने पर रोक लगा दी थी। एक दिन पहले ही भारती की हल्दी रस्म हुई थी। इस कारण उसके पूरे शरीर पर हल्दी रची थी, हाथ-पांवों में मेहंदी भी लगी थी। इस घटना से शादी की खुशियां पलभर में मातम में बदल गईं।

शौच के बहाने घर से निकली दुल्हन जानकारी के मुताबिक तिलौंधा गांव में रहने वाले चंद्रपाल कुशवाह की 19 वर्षीय बेटी भारती की बरात गुरुवार को मुरैना शहर से सटे छौंदा-बाबरीपुरा से आने वाली थी। सुबह भारती अपनी बुआ के साथ शौच के बहाने घर से निकली। घर से करीब आधा किलोमीटर दूर जाकर खेत किनारे बुआ को बैठा दिया और खुद पास ही अरविंद परमार के खेत के पास पहुंच गई। वहां पर पहले से रवि पुत्र रामविलास कुशवाह मौजूद था।