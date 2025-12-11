'साहब से मिलवा दो...!' सादगी भरे कलेक्टर को नहीं पहचान पाया बुजुर्ग, दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल

डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। दतिया कलेक्ट्रेट में मंगलवार को जनसुनवाई के दौरान ऐसा दिलचस्प वाकया देखने को मिला, जिसने पूरे कक्ष का माहौल हल्का कर दिया। इंदरगढ़ क्षेत्र का एक बुजुर्ग अपनी शिकायत लेकर कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े के सामने पहुंचा, लेकिन उनकी सादगी ने बुजुर्ग को ऐसा भ्रमित किया कि वह उन्हें कलेक्टर मानने को तैयार ही नहीं हुआ।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बुजुर्ग ने बताया कि वह कई महीनों से वृद्धावस्था पेंशन के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रहा है, लेकिन समाधान नहीं मिला। उम्मीद लेकर वह जनसुनवाई में पहुंचा था। जब कलेक्टर ने उससे आवेदन देने को कहा, तो बुजुर्ग ने तुरंत कहा— 'मैं आवेदन साहब को दूंगा… आपको नहीं!]

यह सुनकर कलेक्टर मुस्कुराए और बड़े ही शांत अंदाज में बोले— 'मैं ही साहब हूं… आपकी शिकायत अभी देखता हूं।' लेकिन बुजुर्ग को भरोसा ही नहीं हुआ। आसपास खड़े कुछ लोग भी बुजुर्ग से बोले कि अरे, यही कलेक्टर हैं। बोले कुछ देर समझाने और आश्वस्त करने के बाद आखिरकार उसने आवेदन कलेक्टर को सौंप दिया। कलेक्टर की विनोदपूर्ण बातचीत वायरल वीडियो में बुजुर्ग और कलेक्टर के बीच हल्की-फुल्की बातचीत भी लोगों को खूब पसंद आ रही है।

जब बुजुर्ग ने कलेक्टर से हैरानी से पूछा— 'आप ही साहब हो?

इस पर कलेक्टर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया— 'क्यों, चेहरे से लग नहीं रहा क्या?'