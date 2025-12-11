Language
    'साहब से मिलवा दो...!' सादगी भरे कलेक्टर को नहीं पहचान पाया बुजुर्ग, दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 06:37 PM (IST)

    दतिया कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई के दौरान, इंदरगढ़ के एक बुजुर्ग अपनी पेंशन समस्या लेकर कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े के पास पहुंचे, लेकिन उनकी सादगी के कारण ...और पढ़ें

    जनसुनवाई के दौरान बुजुर्ग से संवाद करते दतिया कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े (हाफ स्वेटर में)।

    डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। दतिया कलेक्ट्रेट में मंगलवार को जनसुनवाई के दौरान ऐसा दिलचस्प वाकया देखने को मिला, जिसने पूरे कक्ष का माहौल हल्का कर दिया। इंदरगढ़ क्षेत्र का एक बुजुर्ग अपनी शिकायत लेकर कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े के सामने पहुंचा, लेकिन उनकी सादगी ने बुजुर्ग को ऐसा भ्रमित किया कि वह उन्हें कलेक्टर मानने को तैयार ही नहीं हुआ।

    बुजुर्ग ने बताया कि वह कई महीनों से वृद्धावस्था पेंशन के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रहा है, लेकिन समाधान नहीं मिला। उम्मीद लेकर वह जनसुनवाई में पहुंचा था। जब कलेक्टर ने उससे आवेदन देने को कहा, तो बुजुर्ग ने तुरंत कहा— 'मैं आवेदन साहब को दूंगा… आपको नहीं!]

    यह सुनकर कलेक्टर मुस्कुराए और बड़े ही शांत अंदाज में बोले— 'मैं ही साहब हूं… आपकी शिकायत अभी देखता हूं।'

    लेकिन बुजुर्ग को भरोसा ही नहीं हुआ। आसपास खड़े कुछ लोग भी बुजुर्ग से बोले कि अरे, यही कलेक्टर हैं। बोले कुछ देर समझाने और आश्वस्त करने के बाद आखिरकार उसने आवेदन कलेक्टर को सौंप दिया।

    कलेक्टर की विनोदपूर्ण बातचीत वायरल

    वीडियो में बुजुर्ग और कलेक्टर के बीच हल्की-फुल्की बातचीत भी लोगों को खूब पसंद आ रही है।
    जब बुजुर्ग ने कलेक्टर से हैरानी से पूछा— 'आप ही साहब हो?
    इस पर कलेक्टर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया— 'क्यों, चेहरे से लग नहीं रहा क्या?'

    इस पूरे घटनाक्रम को देखकर वहां मौजूद लोग बुजुर्ग की सादगी और भोलापन पर मुस्कुराए बिना नहीं रह सके।

    हाफ स्वेटर में लोगों की समस्या सुनते नजर आए कलेक्टर

    वीडियो में नजर आ रहा है कि कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े हाफ स्वेटर पहने बैठे हैं और लोगों से संयत ढंग से बात करते हुए उनकी समस्याएं/शिकायतें सुन रहे हैं। उनकी सादगी और  सरल व्यवहार से सहसा किसी भी शख्स के लिए यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाए कि साधरण-सा दिखने वाला यह शख्स जिला कलेक्टर है। बुजुर्ग सज्जन भी इसी भ्रम का शिकार हो गए।

    कलेक्टर ने बुजुर्ग को किया आश्वस्त

    बुजुर्ग की परेशानी सुनकर कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने तत्काल कार्रवाई का भरोसा दिया और कहा कि जल्द ही आपकी पेंशन शुरू हो जाएगी।