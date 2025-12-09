'तू विधानसभा में बहुत बोलता है, सारी नेतागीरी झटके में निकल जाएगी...' शातिर बदमाश ने कांग्रेस विधायक को फोन पर धमकाया
डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। शिवपुरी के कोतवाली थानांतर्गत सिंहनिवास निवासी एक आदतन अपराधी ने पोहरी से कांग्रेस विधायक कैलाश कुशवाह को फोन लगाकर धमकी दी है। विधायक ने मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक कार्यालय में दर्ज कराई है।
जानकारी के अनुसार रविवार की रात करीब 8:30 बजे पोहरी विधायक कैलाश कुशवाह अपने विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण पर थे। इसी दौरान सिंहनिवास निवासी आदतन बदमाश प्रभात रावत ने उनके मोबाइल पर फोन लगाया और उनसे कहा कि तू बहुत बड़ा नेता हो गया है। विधानसभा में बहुत बोलता है...। तेरी सारी नेतागीरी एक झटके में निकल जाएगी।
रिपोर्ट भोपाल तक पहुंची
बताया जा रहा है कि विधायकों के पीएसओ द्वारा दिन भर की गतिविधियों की रिपोर्ट भोपाल भेजी जाती है। इसी रिपोर्ट के दौरान विधायक को फोन पर धमकी की रिपोर्ट भी भोपाल तक पहुंच गई। इसके बाद भोपाल से इस बात की जानकारी शिवपुरी पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़ तक पहुंची। उन्होंने विधायक कैलाश कुशवाह से बात कर मामले की शिकायत दर्ज कराने के लिए कहा।
विधायक के स्टाफ ने दर्ज कराई शिकायत
इसके बाद विधायक कैलाश कुशवाह के स्टाफ ने मामले की शिकायत एसपी आफिस में दर्ज करवा दी है। यहां बताना लाजिमी है कि आरोपित प्रभात रावत लूट, हत्या के प्रयास, मारपीट, धमकी जैसे कई अपराध पंजीबद्ध हैं और वह जिलाबदर भी रह चुका है।
मैं प्रभात रावत को जानता तक नहीं हूं और न ही मेरा उससे कोई लेना देना है। इसके बावजूद न जाने किसके कहने पर अथवा किस कारण से उसने मुझे फोन लगाकर धमकी दी। यह समझ से परे है। एसपी साहब ने मुझे शिकायत करने के लिए कहा था, मैंने शिकायत दर्ज करवा दी है। अब पुलिस ही पता करेगी कि उसने धमकी क्यों दी।
- कैलाश कुशवाह, विधायक पोहरी
